Entre la música popo y las canciones infantiles copan el listado de los 10 videos más vistos en la historia de YouTube. Varias de esas producciones tuvieron un auge en su momento, pero tras varios años aún mantienen su éxito.

El top está marcado éxitos en inglés, aunque Latinoamérica tiene un gran representante con Despacito, que durante mucho tiempo fue el video más visto hasta que llegó Baby Shark Dance y dominó la plataforma.

La canción infantil, publicada por Pink Fong ya completa más de 10 mil millones de visualizaciones, una cifra que es producto de su impacto en los niños en todo el mundo, a pesar de estar en inglés.

Pero la música para niños tiene cuatro presentantes más, dos ellos videos hechos en Rusia como el cuento tradicional de Marsha y los osos o una animación en 3D de unos huevos en una granja.

El resto del listado cuenta con canciones muy populares como Shape of You, Uptown Funk y See you again, que se hizo viral al ser parte de Rápidos y Furiosos 7 en el cierre de la película con la muerte de Paul Walker.

Top 10 de los videos más vistos en YouTube

1. Baby Shark Dance

2. Despacito - Luis Fonsi y Daddy Yanke

3. Johny Yes Papa The best Song for Children. LooLoo Kids

4. Ed Sheeran - Shape of You

5. Wiz Khalifa - See you again ft. Charlie Puth

6 Bath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs

7. Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm

8. Marsha y el Oso. Recipe for disaster (Episode 17)

9. Mark Ronson/Bruno Mars. Uptown Funk

10. PSY - Gangnam Style

