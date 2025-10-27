27 de octubre: el día en el que millones de personas recuerdan a sus mascotas fallecidas

El día de los muertos no solo celebra y conmemora la vida de los seres queridos más amados ya que las mascotas fallecidas también tienen una fecha especial en el calendario para ser recordadas.

El 27 de octubre se ha convertido en el día en el que millones de personas, en diferentes regiones, se reúnen para celebrar la vida de estos seres y recordarlos por medio de diferentes prácticas y rituales.

Día de las mascotas fallecidas

Esta celebración, principalmente impulsada por las tradiciones mexicanas, tiene como objetivo incluir en el calendario la fecha en la que todas las mascotas, sin importar su raza o especie, son recordadas por su paso e historia en la tierra.

Este reconocimiento se hace por medio de altares en los que utilizan fotos de las mascotas, velas, flores y algunos de los elementos personales que se conserven de los animales como sus cobijas, juguetes favoritos, platos de comida, ropa o accesorios.

Según la creencia popular, este día es ideal para reunirse, en familia o en solitario, ante estos pequeños altares y reencontrarse con el alma de las mascotas por medio de este acto simbólico.

Sin duda alguna, las tradiciones han permitido que la memoria de estos animales siga estando presente en el mundo, mientras se difunden mensajes de amor, compasión y fidelidad hacia los peludos que ya partieron.

Más allá de las creencias religiosas, el 27 de octubre se ha convertido en una oportunidad para que millones de personas se tomen sus redes sociales y publiquen videos o fotografías en honor a sus mascotas, pues estos seres cada día más se han vuelto parte esencial dentro de los núcleos familiares.

¿Cómo afrontar la pérdida de una mascota?

No cabe duda de que la pérdida de una mascota es uno de los momentos más complejos en la vida de quienes realmente han amado a estos seres. Por esto, expertos han recomendado no ocultar el dolor, pues dicho sentimiento no puede ser subestimado ni minimizado por los demás.

Hablar con un psicólogo es una de las mejores opciones ya que los expertos guiarán dicho camino de confusión y falta de propósito que genera el vacío de una mascota.

Otro de los puntos clave, para afrontar dichas pérdidas, es evitar reemplazarlos con otro animal, de manera inmediata, ya que ninguna mascota es similar a la otra. Dicho acto solo podría generar malestar y rechazo hacia el nuevo peludo.

La oración y meditación son otros de los caminos más seleccionados por quienes atraviesan por esta pérdida. Reconocer el valor de estos animales, agradecer por su tiempo y aceptar su misión es parte esencial para comprender las causas que lo llevaron a partir del mundo terrenal.