Video viral: mujer fue sorprendida profanando la tumba de un joven

Los hechos se presentaron en Santander y alarmó a todas personas que se encontraban alrededor.

RELACIONADO Famoso actor mexicano apareció en situación de calle y reveló la verdad detrás del video viral

Mujer profanó la tumba de un joven en Santander

En redes sociales se hizo viral un video grabado en el municipio de Landázuri, Santander, donde una mujer fue sorprendida profanando una tumba en el cementerio El Sagrado Corazón. Según testigos, la mujer habría abierto el ataúd con la intención de bañar y cambiarle la ropa al difunto.

El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2025. De acuerdo con las versiones iniciales, el sepulturero del lugar encontró a la mujer junto al féretro, llorando y hablándole al fallecido, identificado como Diego Expedito Moreno Rojas, un joven de 19 años que murió en julio del mismo año.

Al parecer, la mujer aprovechó la ausencia temporal del encargado del cementerio, quien se encontraba incapacitado, para ingresar, remover la lápida y abrir el ataúd.

Esto dijeron las autoridades tras el hecho

Vecinos del sector alertaron al trabajador del cementerio, quien llegó rápidamente y grabó el momento en el que confronta a la mujer, escena que fue difundida en redes sociales y se volvió viral.

Posteriormente, los familiares del joven fallecido llegaron al lugar, donde se generó una fuerte confrontación con la implicada. La situación escaló hasta el punto en que uno de los familiares habría amenazado a la mujer.