Abiertas las votaciones del séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos: así puede elegir
Comediantes, creadores de contenido e influencers conforman el nuevo grupo de aspirantes para La casa de los famosos Colombia 3.
diciembre 01 de 2025
11:31 a. m.
Se dio a conocer el séptimo grupo de aspirantes que busca un cupo en La casa de los famosos Colombia 2026.
Estos son los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026
La producción del reality reveló un nuevo grupo de seis participantes que competirán por ingresar a la casa más famosa del país:
- Maiker Smith (34 años)
Creador de contenido que busca demostrar su personalidad y talento dentro del reality.
- Erick Pabón (30 años)
Nacido en Cúcuta, es conocido por sus divertidos sketches en redes sociales. Ha comentado públicamente sobre sus relaciones fallidas, lo que también ha llamado la atención de sus seguidores.
- Ibrahim Salem
Comediante y director de cine, nació en Palestina pero creció en Colombia. Fue el primer comediante en ganar el concurso de Stand Up Comedy. Su humor negro es su sello principal y espera destacar con su personalidad dentro de la casa.
- El Sebastucho
Barranquillero, reconocido por su contenido en plataformas digitales y su estilo humorístico.
- Alexander Ospina
Nacido en Itagüí, Antioquia, se popularizó por su personaje “Te amo, hijo TV”, con el que creó múltiples sketches humorísticos que lo llevaron a ganar una amplia comunidad en redes.
- Jairo Talero
Comediante paisa que ha construido su carrera alrededor del humor y la creación de contenido.
¿Cómo votar por su aspirante favorito?
Participar en la elección es muy sencillo. Siga estos pasos:
- Ingrese a lacasadelosfamososcolombia.com y seleccione la opción Votaciones.
- Aparecerán los seis aspirantes. Haga clic en el participante que quiere apoyar.
- Confirme su voto y recuerde que puede votar cada cuatro horas para darle más oportunidades a su favorito.