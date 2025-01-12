Abiertas las votaciones del séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos: así puede elegir

Se dio a conocer el séptimo grupo de aspirantes que busca un cupo en La casa de los famosos Colombia 2026.

Estos son los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La producción del reality reveló un nuevo grupo de seis participantes que competirán por ingresar a la casa más famosa del país:

Estos son los aspirantes a La casa de los famosos Colombia

Maiker Smith (34 años)

Creador de contenido que busca demostrar su personalidad y talento dentro del reality.

Creador de contenido que busca demostrar su personalidad y talento dentro del reality. Erick Pabón (30 años)

Nacido en Cúcuta, es conocido por sus divertidos sketches en redes sociales. Ha comentado públicamente sobre sus relaciones fallidas, lo que también ha llamado la atención de sus seguidores.

Nacido en Cúcuta, es conocido por sus divertidos sketches en redes sociales. Ha comentado públicamente sobre sus relaciones fallidas, lo que también ha llamado la atención de sus seguidores. Ibrahim Salem

Comediante y director de cine, nació en Palestina pero creció en Colombia. Fue el primer comediante en ganar el concurso de Stand Up Comedy. Su humor negro es su sello principal y espera destacar con su personalidad dentro de la casa.

Comediante y director de cine, nació en Palestina pero creció en Colombia. Fue el primer comediante en ganar el concurso de Stand Up Comedy. Su humor negro es su sello principal y espera destacar con su personalidad dentro de la casa. El Sebastucho

Barranquillero, reconocido por su contenido en plataformas digitales y su estilo humorístico.

Barranquillero, reconocido por su contenido en plataformas digitales y su estilo humorístico. Alexander Ospina

Nacido en Itagüí, Antioquia, se popularizó por su personaje “Te amo, hijo TV”, con el que creó múltiples sketches humorísticos que lo llevaron a ganar una amplia comunidad en redes.

Nacido en Itagüí, Antioquia, se popularizó por su personaje “Te amo, hijo TV”, con el que creó múltiples sketches humorísticos que lo llevaron a ganar una amplia comunidad en redes. Jairo Talero

Comediante paisa que ha construido su carrera alrededor del humor y la creación de contenido.

¿Cómo votar por su aspirante favorito?

Participar en la elección es muy sencillo. Siga estos pasos: