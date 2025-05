Abogado de 'Epa Colombia' contó cómo vive la influencer en El Buen Pastor: "está muy mal"

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', está atravesando por un momento difícil de su vida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde cumple una condena de más de cinco años.

Así lo confirmó su abogado, el penalista Francisco Bernate, quien manifestó su preocupación por el deterioro físico y emocional de su defendida, tras tres meses de reclusión.

Barrera fue capturada en enero pasado, cuando salía de su peluquería, luego de que un juez confirmara la condena impuesta por su participación en actos vandálicos durante el paro nacional de 2019, cuando fue grabada destruyendo una estación de TransMilenio.

Desde entonces, permanece privada de la libertad en el centro penitenciario femenino de mayor complejidad en la capital del país.

Durante una entrevista con el programa Red Viral, Bernate fue enfático en señalar que la salud física y mental de la influencer se ha deteriorado notablemente.

Estar en una cárcel es muy difícil, no come bien, no duerme bien, la piel se le ha deteriorado y se ha adelgazado terriblemente, afirmó el abogado.