Abuela causa furor bailando en TransMilenio y el video se vuelve viral

El video generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de transporte público.

Viral baile en Transmilenio
Foto redes sociales

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
10:13 a. m.
Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un momento lleno de alegría mientras bailaba dentro de un bus de TransMilenio, sorprendiendo a pasajeros y generando miles de reacciones.

Así fue el video viral de la abuela bailando en TransMilenio

El video, grabado por uno de los usuarios del sistema de transporte, muestra a una mujer mayor que, en medio de la presentación de un cantante urbano que amenizaba el recorrido, decidió levantarse de su asiento y unirse al ritmo de la música.

Lo que comenzó como un baile espontáneo terminó convirtiéndose en un verdadero espectáculo. En las imágenes se ve cómo la mujer escucha atentamente al artista y, segundos después, se pone de pie para bailar con una energía y actitud que contagió a todos los presentes.

Incluso el cantante detuvo por un instante su interpretación para admirar el entusiasmo de la mujer, quien se robó todas las miradas.

 

Reacción de los internautas tras el video viral

Los pasajeros no tardaron en reaccionar: risas, aplausos y comentarios de sorpresa llenaron el ambiente, convirtiendo un viaje cotidiano en un momento inolvidable.

En redes sociales, el clip también desató una ola de comentarios positivos, destacando la alegría y espontaneidad de la mujer.

"Envidio las rodillas señora"; "El conductor de TM la dio toda con las luces"; "Definitivamente somos mucho ambiente para este mundo"; "Transmilenio 1 Metro de Medellín 0", "Prefiero ver esto y no ver ofensas, intolerancias, delincuencia", fueron algunos comentarios de internautas.

