"Mi sueño es ser campeón del Mundo y tenemos equipo": James Rodríguez

En una conversación exclusiva con Noticias RCN, James Rodríguez abrió las puertas de su actualidad deportiva y emocional, en un momento clave de su carrera y de la Selección Colombia. El capitán tricolor, hoy sin un club definido para el 2026, dejó claro que esa incertidumbre no afecta su determinación: su gran objetivo es disputar el Mundial y pelear por el título con un equipo que considera maduro, talentoso y preparado para grandes retos.

Para James, la Copa del Mundo no es una ilusión lejana; es una meta real que puede alcanzarse con trabajo, serenidad y unión.

El cucuteño reconoció que su actualidad dista de la que vivía en 2014, cuando brilló en Brasil y se consagró como el mejor jugador del torneo, ganando el Botín de Oro con actuaciones memorables. Sin embargo, también subrayó que su experiencia y lectura del juego le permiten aportar desde un rol distinto, uno en el que guía, acompaña y da equilibrio al grupo. “Desde mi lugar yo ya tengo que guiar a mis compañeros, tengo gente al lado que me ayuda mucho y así es más fácil”, afirmó, dejando entrever el carácter de líder que hoy lo define dentro del vestuario.

Un capitán más maduro y consciente de su rol

James habló con franqueza sobre su estado físico. Admitió que el futbolista de 2026 no es el mismo joven explosivo de hace más de una década, pero aseguró que aún tiene mucho para dar a la Selección. Su prioridad es llegar en óptimas condiciones y convertirse en un soporte constante para un plantel que combina juventud, talento técnico y personalidad competitiva.

En la entrevista, el mediocampista también reflexionó sobre el cambio de mentalidad que ha experimentado. Recordó que en 2014 nunca pensó en premios individuales, y que precisamente esa falta de presión le permitió fluir en su mejor versión. “En el 2014 yo no pensaba en el Botín de Oro, todo se fue dando. Cuando te relajas, cuando no te enfocas tanto, la ansiedad dentro del campo te puede jugar en contra”, expresó.

El sueño colectivo: Colombia, campeona del mundo

Aunque reconoce la dificultad del objetivo, James afirmó que el equipo comparte una misma ilusión: llegar a la final del Mundial y levantar la copa. Para él, la Selección Colombia tiene la calidad humana y futbolística para competir de tú a tú contra cualquier potencia internacional. “El sueño de todos es poder ser campeones del Mundo”, reiteró, convencido de que esta generación tiene la disciplina, el talento y la ambición necesarias para hacer historia.

La incógnita sobre su futuro en clubes quedará resuelta a su debido momento. Por ahora, James Rodríguez mantiene el foco en una sola misión: liderar al país hacia la hazaña más grande que podría lograr el fútbol colombiano. Su convicción, experiencia y mentalidad competitiva serán piezas clave en ese camino.