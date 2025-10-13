Hijo de Martín Elías sufrió accidente en Casanare: esto fue lo que le pasó al artista

El joven cantante vallenato Martín Elías Jr., nieto del legendario Diomedes Díaz e hijo del recordado "Martín Elías" Acosta, protagonizó un incidente que encendió las alarmas entre sus miles de seguidores en Colombia y el mundo.

El artista, que se encontraba en el departamento de Casanare cumpliendo con una serie de compromisos musicales, sufrió un aparatoso accidente mientras se movilizaba en una cuatrimoto por una vía rural cercana al municipio de Paz de Ariporo.

Afortunadamente, y a pesar de la gravedad del suceso, el joven de la dinastía Díaz resultó ileso, confirmando él mismo que todo quedó en un susto, aunque la escena vivida fue de alta tensión para quienes lo acompañaban.

Esto fue lo que sucedió con Martín Elías jr.

El hecho se registró durante el fin de semana, en un momento de esparcimiento previo a una de sus presentaciones en la región llanera. De acuerdo con los reportes iniciales y testimonios de quienes presenciaron el percance, el cantante se encontraba conduciendo el vehículo todoterreno cuando, en una curva, perdió el control de la cuatrimoto.

El vehículo dio varias vueltas antes de detenerse, lo que generó pánico inmediato entre los testigos. "La moto dio casi tres vueltas, pensamos lo peor", comentó uno de los acompañantes, reflejando el dramatismo de los segundos que siguieron a la pérdida de control.

En medio del caos, la rápida respuesta y, sobre todo, la fortuna estuvieron del lado del cantante en esta ocasión. Se ha resaltado que Martín Elías Jr. portaba casco de seguridad en el momento del impacto, una medida de protección que resultó determinante para evitar heridas de gravedad.

Una vez detenido el vehículo y auxiliado por su equipo de trabajo y las personas cercanas, se constató que el artista no presentaba lesiones significativas, confirmando así su excelente estado de salud.

Otro artista vallenato sufrió accidente en carreteras colombianas

En la tarde de este domingo, integrantes de la agrupación vallenata liderada por Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, sufrieron un accidente mientras se transportaban en un bus por la vía que comunica a San Alberto, Cesar.

Según reportes preliminares, el accidente habría sido ocasionado por la maniobra imprudente de un tractocamión que cerró la vía por la que transitaban los músicos, quienes resultaron ilesos. Las autoridades no reportaron víctimas mortales.