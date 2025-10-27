Actor colombiano celebró su cumpleaños en medio de su lucha contra el cáncer

El reconocido actor colombiano, Conrado Osorio, enfrenta delicado de salud y preocupa a sus familiares y seguidores.

¿Quién es Conrado Osorio?

Ha participado en recordadas producciones del Canal RCN, entre ellas A corazón abierto, La ley del corazón y Tres caínes. A lo largo de su carrera se ha destacado por su talento y carisma en la pantalla.

Durante los últimos días, el actor ha mantenido informados a sus seguidores sobre su evolución médica y ha agradecido el apoyo que ha recibido de profesionales de la salud y personas cercanas. Según reveló, fue diagnosticado con cáncer de colon con metástasis, una noticia que conmovió profundamente a sus seguidores.

Emotivo cumpleaños de Conrado Osorio desde el hospital

A pesar de las dificultades, Conrado Osorio compartió en redes sociales un video lleno de gratitud al celebrar su cumpleaños desde el hospital. En las imágenes se le ve rodeado de cariño y acompañado por personas que le brindan apoyo en este proceso.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia, mis amigos y por tantas personas que me regalan una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios Padre, que se haga tu voluntad”, expresó el actor.

El conmovedor mensaje reflejó su fortaleza y fe, mientras continúa enfrentando con valentía el tratamiento contra la enfermedad. Claramente, varios seguidores expresaron mensajes de apoyo y resiliencia en medio de las dificultades.