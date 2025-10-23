¡Adiós a las llamadas molestas! Esto debe hacer para bloquearlas en Colombia

Millones de usuarios enfrentan a diario esta invasión a su privacidad. La buena noticia es que sí existen mecanismos para detener este tipo de llamadas.

Desde finales de 2023, Colombia cuenta con una herramienta legal que protege a los ciudadanos: la Ley 2300, popularmente conocida como “Ley dejen de fregar”.

Gracias a esta norma, las personas pueden registrar su número en el Registro de Números Excluidos (RNE), administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Al hacerlo, las empresas tienen la obligación legal de eliminar su contacto de sus bases de datos de mercadeo. Si incumplen esta norma, podrían recibir fuertes sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

¿Cómo bloquear un número desde su teléfono?

Además de las herramientas legales, los usuarios pueden bloquear llamadas molestas directamente desde su dispositivo móvil:

Bloqueo manual:

Abra la aplicación de Teléfono, busque el número en su lista de llamadas recientes, manténgalo presionado y seleccione la opción “Bloquear” o “Marcar como spam”.

Filtro automático de spam:

En la misma app, toque los tres puntos del menú, entre a “Configuración” y active la función “Identificador de llamadas y spam”. Luego, habilite “Filtrar llamadas de spam”.

Aplicaciones especializadas contra el spam

También existen apps diseñadas para identificar y bloquear llamadas no deseadas:

Truecaller: Reconoce automáticamente quién lo llama, incluso si el número no está en sus contactos, e indica si se trata de un banco, una estafa o telemercadeo. Hiya: Una aplicación confiable que permite detectar y bloquear fraudes, spam y llamadas comerciales.

De esta forma, los colombianos pueden recuperar el control sobre su privacidad y reducir las molestas interrupciones de llamadas no deseadas.