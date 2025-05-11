CANAL RCN
Tendencias

"Necesita ayuda": vidente hizo impactante predicción sobre Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

La vidente analizó el futuro de Aida Victoria Merlano. ¿Qué fue lo que advirtió?

Foto: @aidavictoriam en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
06:19 p. m.
Aida Victoria Merlano ha sido tendencia en las últimas semanas tras su polémica ruptura con Juan David Tejada.

Pese a que la relación se acabó y el empresario del sector agro dijo durante los primeros días que seguían conversando en los mejores términos, con el paso de los días comenzaron a salir a la luz múltiples problemas.

Aida Victoria Merlano, en su cuenta de Instagram, aseguró que ella es la única que responde económicamente por su bebé y, además, acusó a Juan David Tejada de ser agresivo con ella.

Sin embargo, el empresario manifestó que eso no era cierta e, incluso, enfatizó que se entendería con Aida Victoria Merlano desde las vías legales.

En medio de toda esa coyuntura, los seguidores de la influencer le preguntaron a Alexandra Vidente Mundial que cómo veía el panorama futuro y ella respondió. ¿Qué dijo?

Esta fue la impresionante predicción que Alexandra Vidente Mundial hizo sobre Aida Victoria Merlano

Tras su análisis astral, Alexadra Vidente Mundial explicó que ella había podido ver que Juan David Tejada sí estaba colaborándole económicamente a Aida Victoria Merlano.

Asimismo, indicó que, desde su percepción, la influencer barranquillera necesita ayuda psicológica porque no le seguiría yendo bien en el amor.

"Yo creo que ella tiene que ir al psicólogo porque no la veo bien en cuanto a la estabilidad amorosa. Puedo predecir que van a pasar varias personas por su vida y que ninguna va a encajar", comenzó diciendo Alexandra Vidente Mundial.

"Tiene un problema que tiene que ver con su infancia y con inestabilidad. No necesariamente todos somos profetas en nuestra propia tierra y a veces lo que decimos no lo aplicamos y no nos podemos ver a sí mismos. No le presiento una buena aura en el amor y veo que tiene que buscar ayuda", concluyó.

¿Qué ha dicho Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano, luego del fin de su relación con Juan David Tejada, ha manifestado que su prioridad es su maternidad y que está muy feliz de cada uno de los momentos que vive en el día a día con su bebé.

Asimismo, también ha dado entender que con Juan David Tejada solo le interesa hablar lo necesario.

 

 

