¿Sí hubo infidelidad en su última relación? Aida Victoria Merlano no se quedó callada y reveló esto

La polémica por el fin de la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada sigue siendo tendencia.

A pesar de que Aida Victoria Merlano aseguró que no quería que su ruptura se volviera mediática, en los últimos días ha tenido que revelar audios y chat con su expareja.

RELACIONADO Reconocida influencer reveló comprometedoras conversaciones con expareja de Aida Victoria Merlano

Esto debido a que ella aseguró que estaba respondiendo sola por los gastos de su hijo y Juan David Tejada, a través de su cuenta de Instagram, refutó esas palabras.

Antes de que Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada comunicaran el fin de su relación, Yina Calderón grabó un polémico video en el que dijo que, presuntamente, el empresario le habría sido infiel.

Y, a pesar de que Juan David Tejada siempre negó esa versión, Aida Victoria Merlano hizo un llamativo comentario en las últimas horas. ¿Cuál fue?

Aida Victoria Merlano dio a entender que Juan David Tejada sí fue infiel

En las últimas horas, Aida Victoria Merlano estuvo en una parranda con los 'Fieles del vallenato' y dejó varias 'pullas' contra Juan David Tejada.

"Muchas gracias a los 'Fieles del vallenato', mi ex jamás haría parte de esa agrupación", dijo Aida Victoria Merlano.

Además, también dio a entender que no tiene ningún motivo para estar sufriendo por el fin de esa relación. El video es el siguiente:

¿Qué más ha revelado Aida Victoria Merlano tras el fin de su relación con Juan David Tejada?

En los audios y chats que ha mostrado Aida Victoria Merlano en sus redes sociales, expuso que, presuntamente, habría comprado una finca junto a Juan David Tejada, pero que él no la incluyó en las escrituras.

RELACIONADO Yina Calderón envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano tras polémica con su exesposo

Además, también dio a entender que una de las razones por las que se acabó la relación fue porque, al parecer, Juan David Tejada estuvo de ferias mientras que ella recién estaba iniciando su maternidad.