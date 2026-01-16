CANAL RCN
Tendencias

Aida Victoria sobre polémica con Giovanny Ayala tras homenaje a Yeison Jiménez: "Guarde silencio"

La influencer apareció en un video junto a Ciro Quiñónez, donde aconsejó al cantante en medio de la controversia por la que atraviesa.

Giovanny Ayala Aida Victoria Merlano
FOTO: Giovanny Ayala | Aida Victoria - IG

Noticias RCN

enero 16 de 2026
12:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El nombre de Yeison Jiménez terminó involucrado en polémicas tras su muerte, a pesar de que no tienen nada que ver con lo que el artista hizo en vida. Una de las más mencionadas surgió a partir de la rivalidad entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez.

Video inédito revelaría la 'maniobra' que habría realizado en el aire la avioneta de Yeison Jiménez antes de precipitarse
RELACIONADO

Video inédito revelaría la 'maniobra' que habría realizado en el aire la avioneta de Yeison Jiménez antes de precipitarse

Ayala criticó la actitud de algunos de los asistentes al homenaje a Jiménez en el Movistar Arena, asegurando que esta fue una de las razones por las que decidió no acudir a este evento. Sin embargo, Quiñónez le escribió que simplemente no era bienvenido.

Yeison te odiaba. Fuiste un hp en vida con Yeison hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta.

Aida Victoria Merlano se metió en la polémica

Luego de las críticas que le llovieron a Giovanny Ayala, decidió publicar un nuevo video en donde atacó directamente a Ciro Quiñónez, recordando que estos artistas ya venían acarreando problemas del pasado.

Giovanny Ayala 'sacó pecho' por cómo hablaba Yeison Jiménez de él
RELACIONADO

Giovanny Ayala 'sacó pecho' por cómo hablaba Yeison Jiménez de él

Sin embargo, Quiñónez no respondió nada más. Publicó un video junto a la influencer Aida Victoria Merlano, quien lo aconsejó para que no siga dándole razones a su colega para que figure en medio del duelo que se vive en la industria de la música popular.

"Un águila no caza moscas. Cuando una persona se haga carrera por su propio nombre, usted le sale", expresó la barranquillera. "Mientras tanto, guarde silencio". El cantante aceptó la recomendación y no reaccionó nuevamente tras lo sucedido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala 'sacó pecho' por cómo hablaba Yeison Jiménez de él

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala no se quedó callado y le respondió a la hermana de Yeison Jiménez: esto pasó

Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez arremetió contra Giovanny Ayala tras su fuerte crítica al homenaje público

Otras Noticias

Trabajo

Trabajadores en remoto tendrían cambio con pagos: así funcionaría

Colombia, entre los países líderes en trabajo remoto en América Latina: así están cambiando los pagos

Animales

Cachorra estuvo a segundos de morir triturada por un camión de basura: operario de aseo la salvó

Un operario de aseo la encontró justo antes de que el camión compactador la aplastara.

Ministerio de Salud

“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios

Millonarios

La millonaria cifra que recibirá Millonarios por la venta de Nicolás Arévalo

Artistas

Dolor profundo: murió estrella de la música tras batallar contra una enfermedad compleja