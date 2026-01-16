Aida Victoria sobre polémica con Giovanny Ayala tras homenaje a Yeison Jiménez: "Guarde silencio"

El nombre de Yeison Jiménez terminó involucrado en polémicas tras su muerte, a pesar de que no tienen nada que ver con lo que el artista hizo en vida. Una de las más mencionadas surgió a partir de la rivalidad entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez.

Ayala criticó la actitud de algunos de los asistentes al homenaje a Jiménez en el Movistar Arena, asegurando que esta fue una de las razones por las que decidió no acudir a este evento. Sin embargo, Quiñónez le escribió que simplemente no era bienvenido.

Yeison te odiaba. Fuiste un hp en vida con Yeison hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta.

Aida Victoria Merlano se metió en la polémica

Luego de las críticas que le llovieron a Giovanny Ayala, decidió publicar un nuevo video en donde atacó directamente a Ciro Quiñónez, recordando que estos artistas ya venían acarreando problemas del pasado.

Sin embargo, Quiñónez no respondió nada más. Publicó un video junto a la influencer Aida Victoria Merlano, quien lo aconsejó para que no siga dándole razones a su colega para que figure en medio del duelo que se vive en la industria de la música popular.

"Un águila no caza moscas. Cuando una persona se haga carrera por su propio nombre, usted le sale", expresó la barranquillera. "Mientras tanto, guarde silencio". El cantante aceptó la recomendación y no reaccionó nuevamente tras lo sucedido.