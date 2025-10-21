"Guapo": Aida Victoria Merlano sorprendió al responder si volvería con Westcol

Aida Victoria Merlano se encuentra soltera tras terminación su relación con Juan David Tejada, que es el papá de su hijo Emiliano.

La relación, de acuerdo con lo revelado por la influencer y el empresario, se acabó a los tres días de que nació el bebé.

Y, en medio de esa coyuntura, Aida Victoria Merlano asistió en los últimos días a Tutaina, la discoteca que tiene en Medellín, y se animó a responder una serie de preguntas 'picantes'.

Fue así como le consultaron que si estaría dispuesta a volver a tener una relación con Westcol y entregó una respuesta que dejó en shock a más de una persona. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Aida Victoria Merlano volvería a una relación con Westcol? Esto dijo

Apenas Aida Victoria Merlano escuchó la pregunta relacionada con que si volvería con Westcol, quedó sorprendida, pero no se animó a dar una respuesta definitiva.

Sin embargo, le mandó saludos al streamer e, incluso, aseguró que le estaba pareciendo guapo.

"Ay, ¿qué son esas preguntas? Mentiras, le mando un saludo muy especial", comenzó diciendo Aida Victoria Merlano.

"Que Dios me lo bendiga y me lo proteja. Está muy guapo y le quedo muy lindo su nuevo diseño. Somos buenos socios", añadió la reconocida influencer.

¿Por qué se terminó la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Según las entrevistas que ha brindado Juan David Tejada, la relación se acabó por desacuerdos mutuos.

Sin embargo, la relación interpersonal habría quedado en los mejores términos por el bienestar de su hijo.

De hecho, Juan David Tejada, en una entrevista con Lo Sé Todo Colombia, manifestó que se habla constantemente con Aida Victoria Merlano y que, incluso, cuando él no puede estar con su hijo, la influencer le envía fotos de lo que va pasando con el bebé.