Aida Victoria Merlano habló de una demanda de alimentos y causó revuelo: ¿está relacionada con su relación?

Aida Victoria Merlano, la reconocida influencer, ha sido tendencia en las últimas horas debido a que subió una historia a su cuenta de Instagram y causó revuelo.

La razón fue que habló de una demanda de alimentos. ¿Cuál fue el contexto? ¿Tiene algo que ver con su relación sentimental? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la razón por la que Aida Victoria Merlano habló de una demanda de alimentos

En los últimos días, ha sido viral el hecho de utilizar la inteligencia artificial para crear imágenes junto a famosos.

Por lo tanto, Aida Victoria Merlano quiso unirse al 'trend' y creó una foto como si estuviera posando en familia junto a Mario Casas, el reconocido actor y director de cine de España, y un bebé.

Además, con el estilo jocoso que siempre la caracteriza, Aida Victoria Merlano aseguró que la foto se veía tan real que casi se cree la fantasía e instaura una diligencia legal.

"Vea, esta foto se ve tan real que casi le pongo una demanda por alimento a Mario Casas", escribió la reconocida influencer.

Por lo tanto, sus seguidores comenzaron a reaccionar de inmediato con risas y múltiples comentarios en los que exaltaron su ingenio y creatividad.

De esa manera, quedó totalmente claro que el tema de la denuncia de alimentos no tuvo que ver con su pareja, sino que simplemente hizo parte de un comentario jocoso.

¿Cuál fue el secreto de Aida Victoria Merlano para lucir la figura que quería tras el embarazo?

Luego de dar a luz, Aida Victoria Merlano comenzó a lucir un abdomen plano en redes sociales y algunos internautas comenzaron a preguntar si se había realizado algún procedimiento.

Sin embargo, ella dejó claro que no se sometió a ningún tratamiento estético, sino que simplemente tuvo una buena alimentación durante su embarazo y siguió al pie de la letra cada una de las recomendaciones médicas.