Aida Victoria volvió a responderle sin filtros a Yina Calderón tras los rumores de la paternidad de Westcol

En las últimas semanas, tras los primeros meses de maternidad de Aida Victoria Merlano, Yina Calderón ha difundido múltiples rumores sobre ella.

Uno de estos, que es el que más revuelo ha causado, fue que se había enterado de que Mr. Stiven tendría el 'chisme bomba' de que Westcol sería el papá del hijo de Aida Victoria Merlano.

Por lo tanto, la influencer barranquillera desmintió de inmediato esa versión a través de una historia de Instagram en la que escribió que la única posibilidad era que se hubiera presentado una inseminación telepática.

Además, en las últimas horas, se reveló un video en el que Aida Victoria Merlano le concedió una entrevista a Lo Sé Todo y volvió a responderle sin filtros a Yina Calderón. ¿Qué dijo?

Esta fue la nueva respuesta que Aida Victoria Merlano le envió a Yina Calderón tras los rumores de la paternidad de Westcol

En el diálogo con Lo Sé Todo, Aida Victoria Merlano volvió a enfatizar que ese rumor es totalmente falso y dijo que tiene claro cuándo fue el día en que quedó embarazada.

"Yo puse una historia diciendo que entonces me habrían embarazado por inseminación telepática porque es que los tiempos no dan. De pronto, el ladrón juzga por su condición y por eso dijo que yo sería como ella, pero no", comenzó afirmando Aida Victoria Merlano en Lo Sé Todo.

"Yo sé perfectamente qué día me embarazaron y fue un 30 de octubre. Es un tema simplemente de sacar cuentas", agregó la influencer.

Aida Victoria Merlano también aclaró qué opina de los rumores en los que la involucran

Tras la última ola de rumores que se ha desatado, en Lo Sé Todo le preguntaron a Aida Victoria Merlano que si los rumores no la desgastan mental y energéticamente y ella entró una respuesta contundente.

"Es curioso porque de mí aparecen titulares haga o no haga, entonces es algo que se sale de mi control. Antes sí me desgastaba, pero afortunadamente aprendí a no hacerlo por cosas que se escapen de mi control", concluyó Aida Victoria Merlano.