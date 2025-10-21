Aida Victoria Merlano habría dado a entender el verdadero motivo por el que terminó con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano, la reconocida influencer nacida en Barranquilla, estuvo durante el fin de semana en Tutaina, su discoteca situada en Medellín, y respondió varias preguntas.

La barranquillera le dijo a la entrevistadora que las preguntas le iban a gustar más siempre y cuando fueran bien 'picantes' y fue así como le pidieron que describiera su situación sentimental con una canción de vallenato.

Por lo tanto, ella no se guardó nada y entregó una declaración en la que, según las interpretaciones de varios de sus internautas, habría revelado la verdadera razón por la que se terminó su relación con Juan David Tejada.

¿Qué fue lo que dijo exactamente? Descúbralo aquí.

¿Aida Victoria Merlano reveló por qué se terminó su relación con Juan David Tejada? Esta declaración encendió los rumores

Luego de que a Aida Victoria Merlano le dijeron que definiera su situación sentimental con una situación de vallenato, ella manifestó lo siguiente:

No sé, ¿habrá alguna que hable de cuando a uno le hacen de todo y hasta para vender? ¿Habrá alguna?

En consecuencia, una gran cantidad de seguidores relacionaron esas palabras con Juan David Tejada, el papá de su hijo Emiliano, aunque ella no proporcionó más detalles.

¿Aida Victoria Merlano ya tiene un nuevo amor?

En la misma dinámica de preguntas, la entrevistadora de Tutaina le consultó a Aida Victoria Merlano que si ya tiene un nuevo amor y ella, con la personalidad jocosa que la caracteriza, emitió una afirmación que generó risas.

"No tengo un nuevo amor, yo tengo varios amores", dijo Aida Victoria Merlano.

Además, la reconocida influencer barranquillera también dejó claro que quiere tener más hijos y le dejó un mensaje a los hombres infieles.

"Les digo que cambien para que tengan paz, porque en la biblia dice que no habrá paz para los malvados", concluyó.