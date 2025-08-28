CANAL RCN
Pareja de Aida Victoria respondió tras rumores de que habría sido infiel y Westcol sería el papá de su bebé

Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, no se quedó callado y habló sin filtros de las especulaciones de los últimos días.

Foto: @jdt21_5 en Instagram.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
05:18 p. m.
En los últimos días, Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, realizó dos declaraciones muy polémicas relacionadas con Aida Victoria Merlano.

¿La pareja de Aida Victoria Merlano le habría sido infiel? Surgieron nuevos rumores
La primera fue que se había enterado de que, presuntamente, el 'chisme bomba' que tenía Mr. Stiven es que Westcol sería el papá del hijo de Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, en ese momento, manifestó que ella aún no podía confirmar si esa versión era cierto o no.

Además, posteriormente, a través de otro video, Yina Calderón habló de que un hombre 'agropecuario' le habría sido infiel a su pareja y que estarían separados. Por lo tanto, los internautas comenzaron a mencionar de inmediato a Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano.

Fue así como, en medio de esa coyuntura, la pareja de la influencer decidió romper el silencio y emitir un fuerte pronunciamiento a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, respondió los rumores de Yina Calderón

En la tarde de este 28 de agosto de 2025, Juan David Tejada reapareció en las redes sociales para asegurar que nunca ha dudado de su paternidad y que en su relación con Aida Victoria Merlano no ha habido infidelidad.

"Hay personas que no entienden que una polémica no es solo en las redes, sino que involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo sin pruebas y todo el mundo asume que es verdad", comenzó redactando Juan David Tejada.

"Hay que ser muy basura para hablar de un niño y aún más basura para meterse con una mujer recién parida. Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo", complementó.

Aida Victoria Merlano también le había respondido a Yina Calderón tras el rumor de que Westcol sería el papá de su hijo

Luego de que Yina Calderón hizo la afirmación de que el 'chisme bomba' de Mr. Stiven era que Westcol podría ser el papá del hijo de Aida Victoria Merlano, la influencer negó rotundamente esa versión.

¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol? La influencer rompió el silencio y lo aclaró
"Entonces mi ex me embarazó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a 4.000 personas", enfatizó.

 

