¿La pareja de Aida Victoria Merlano le habría sido infiel? Surgieron nuevos rumores

Yina Calderón, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, volvió a emitir unas declaraciones polémicas en uno de los últimos videos que publicó en redes sociales.

La DJ manifestó que un hombre famoso, catalogado como una persona 'agropecuaria', le habría sido infiel a su pareja. Por lo tanto, casi que de inmediato, los seguidores relacionaron el rumor de Yina Calderón con Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Durante la grabación, la también empresaria de fajas no pronunció nombres. Sin embargo, teniendo en cuenta los constantes roces que ha tenido con Aida Victoria Merlano, los internautas siguieron manifestando que podría tratarse de ella.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Yina Calderón? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este es el rumor que difundió Yina Calderón y que los internautas han dicho que, presuntamente, estaría relacionado con Aida Victoria Merlano y su pareja

Yina Calderón, en una de sus apariciones más recientes en redes sociales, indicó que, presuntamente, una pareja estaría separada por infidelidad.

"Presuntamente, presuntamente, presuntamente, cierto agropecuario engañó a la novia, a la mujer, con una chica en Medellín", comenzó exponiendo la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Debido a eso, la parejita está separada. Eso nos llegó a las páginas de chismes", concluyó Yina Calderón.

De esa manera, los comentarios no demoraron en aparecer en las diferentes redes sociales. Algunos de ellos fueron "¿será que por eso Aida ya no sube contenido con él?, "si es así, no sabe lo que le espera de parte de Aida", ¿soy la única que quiere que Aida vuelva con Westcol" y "me da miedo porque Yina casi siempre le acierta a los chismes".

¿Aida Victoria Merlano se ha pronunciado tras los nuevos rumores de Yina Calderón?

Hasta el momento, a pesar de que las declaraciones de Yina Calderón se han vuelto muy virales, Aida Victoria Merlano no ha emitido ningún pronunciamiento.

En ese sentido, todo se seguiría tratando de rumores no oficiales y, además, debido a que Yina Calderón no mencionó nombres, tampoco se ha podido establecer con certeza si en el video se refirió a la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.