CANAL RCN
Tendencias

¿La pareja de Aida Victoria Merlano le habría sido infiel? Surgieron nuevos rumores

Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos, hizo un comentario que los internautas relacionaron con Aida Victoria. ¿Cuál fue?

Foto: @aidavictoriam en Instagram.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
01:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yina Calderón, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, volvió a emitir unas declaraciones polémicas en uno de los últimos videos que publicó en redes sociales.

La DJ manifestó que un hombre famoso, catalogado como una persona 'agropecuaria', le habría sido infiel a su pareja. Por lo tanto, casi que de inmediato, los seguidores relacionaron el rumor de Yina Calderón con Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Así habría reaccionado la pareja de Aida Victoria Merlano tras los rumores de que Westcol sería el papá del bebé
RELACIONADO

Así habría reaccionado la pareja de Aida Victoria Merlano tras los rumores de que Westcol sería el papá del bebé

Durante la grabación, la también empresaria de fajas no pronunció nombres. Sin embargo, teniendo en cuenta los constantes roces que ha tenido con Aida Victoria Merlano, los internautas siguieron manifestando que podría tratarse de ella.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Yina Calderón? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este es el rumor que difundió Yina Calderón y que los internautas han dicho que, presuntamente, estaría relacionado con Aida Victoria Merlano y su pareja

Yina Calderón, en una de sus apariciones más recientes en redes sociales, indicó que, presuntamente, una pareja estaría separada por infidelidad.

"Presuntamente, presuntamente, presuntamente, cierto agropecuario engañó a la novia, a la mujer, con una chica en Medellín", comenzó exponiendo la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Debido a eso, la parejita está separada. Eso nos llegó a las páginas de chismes", concluyó Yina Calderón.

De esa manera, los comentarios no demoraron en aparecer en las diferentes redes sociales. Algunos de ellos fueron "¿será que por eso Aida ya no sube contenido con él?, "si es así, no sabe lo que le espera de parte de Aida", ¿soy la única que quiere que Aida vuelva con Westcol" y "me da miedo porque Yina casi siempre le acierta a los chismes".

¿Aida Victoria Merlano se ha pronunciado tras los nuevos rumores de Yina Calderón?

Hasta el momento, a pesar de que las declaraciones de Yina Calderón se han vuelto muy virales, Aida Victoria Merlano no ha emitido ningún pronunciamiento.

¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol? La influencer rompió el silencio y lo aclaró
RELACIONADO

¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol? La influencer rompió el silencio y lo aclaró

En ese sentido, todo se seguiría tratando de rumores no oficiales y, además, debido a que Yina Calderón no mencionó nombres, tampoco se ha podido establecer con certeza si en el video se refirió a la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estéreo Picnic

El cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: conozca aquí los artistas y los precios

Yina Calderón

Yina Calderón vuelve a generar rumores sobre su posible gusto por Westcol

Viral

Feid impacta a sus fanáticos al aparecer en el barrio Manrique en Medellín

Otras Noticias

Secuestro en Colombia

Militares secuestrados en Guaviare no estarían recibiendo alimentados

Una comisión con delegados del Mininterior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ya se encuentra en el territorio.

Secretaria de Movilidad

¿Lo pueden multar por vidrios polarizados? Esto dice la ley en Colombia

Las multas por vidrios polarizados en Colombia generan dudas entre conductores, pero la ley establece un requisito clave que pocos conocen.

Champions League

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen sus rivales en Champions League: habrá duelos de infarto

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes

Ecuador

Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo