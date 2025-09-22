"Se lo gasta con la otra": inesperado mensaje de Aida Victoria Merlano tras rumores de ruptura amorosa

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, su pareja, han sido tema de conversación en el último mes.

La razón fue que, en un polémico video, Yina Calderón dio a entender que, presuntamente, la reconocida influencer y su pareja estarían enfrentando una crisis considerable de pareja.

Además, en esa grabación, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 indicó que todo se habría originado por una supuesta infidelidad.

Tras esas declaraciones, Juan David Tejada emitió un pronunciamiento en el que negó haberle sido infiel a Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, hasta el momento, ni Aida Victoria Merlano ni Juan David Tejada han confirmado o desmentido que se encuentren enfrentando una crisis de pareja.

Y, en medio de esa coyuntura, durante el fin de semana se reveló un video en el que la barranquillera realizó una afirmación relacionada con la infidelidad. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje que emitió Aida Victoria Merlano y se relacionó con la infidelidad en medio de los rumores de ruptura amorosa

En el video que se filtró durante los últimos días, Aida Victoria Merlano se encontraba realizando una publicidad y dejó una frase que se ha vuelto tendencia.

"Mi reina, traiga a su marido que lo que se ahorra con usted se lo gasta en la moza", dijo.

En consecuencia, las personas que se encontraban presentes se rieron, mientras que varios internautas siguieron preguntándose si en realidad ocurre algo con la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, emitió un consejo relacionado con el despecho

Aparte del video de Aida Victoria Merlano, también se reveló uno en el que Juan David Tejada aparece junto a un amigo y habla del desamor.

En esa grabación, el hombre que lo acompaña le pide un consejo para alguien que se encuentra viviendo una tusa y él, de inmediato, afirma lo siguiente:

No se enamoren nunca.

Es así como los rumores han continuado creciendo, a pesar de que no ha habido un pronunciamiento oficial de la pareja.