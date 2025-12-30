CANAL RCN
Tendencias

Aida Victoria Merlano y Westcol harán un stream juntos: fecha y hora de su reencuentro

WestCol y Aida Victoria Merlano confirmaron esperado reencuentro en vivo: fecha y hora del stream.

Aida Victoria Merlano y Westcol
Fotos: IG Aida Victoria Merlano y Westcol

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
11:46 a. m.
Dos de los creadores de contenido más comentados de los últimos años en Colombia volverán a compartir pantalla tras una historia marcada por el amor y la ruptura. WestCol y Aida Victoria Merlano confirmaron que harán un stream juntos, un reencuentro que ya despierta expectativa entre sus millones de seguidores.

La confirmación llegó a través de redes sociales con un mensaje corto, pero contundente: “Todo tiene una explicación”. La frase fue suficiente para disparar especulaciones sobre lo que podría ocurrir en esta transmisión, teniendo en cuenta el pasado sentimental que ambos compartieron y los caminos tan distintos que tomaron después de su separación.

Westcol y Aida Victoria se reencontrarán en un stream

La relación entre WestCol y Aida Victoria Merlano fue una de las más seguidas en redes sociales. Tras iniciar su romance a finales de 2022, la pareja se convirtió rápidamente en tendencia por la forma directa en la que compartían momentos personales con su audiencia. Aunque su primera etapa fue corta, en 2023 sorprendieron al anunciar una reconciliación que parecía más sólida.

Sin embargo, en junio de 2024, la historia llegó a su fin en medio de rumores y versiones cruzadas. Desde entonces, ambos optaron por tomar distancia pública.

Aida Victoria rehízo su vida sentimental, se convirtió en madre y posteriormente confirmó su separación del padre de su hijo, conocido en redes como el ‘agropecuario’. Por su parte, WestCol se enfocó en consolidar su carrera como streamer, ampliando su presencia en plataformas de transmisión en vivo.

Este nuevo encuentro marca la primera vez que ambos se sentarán frente a frente en un espacio público tras más de un año de distanciamiento.

Fecha, hora y dónde ver el stream de WestCol y Aida Victoria Merlano

Según confirmaron los propios influencers, el stream se realizará el jueves 1 de enero de 2026, una fecha estratégica que coincide con el inicio del nuevo año. La transmisión será a las 6:00 p. m. (hora Colombia) y podrá verse en vivo a través del canal oficial de WestCol en la plataforma Kick.

Aunque no se han revelado los temas específicos que abordarán, el mensaje promocional sugiere que habrá aclaraciones y reflexiones sobre lo ocurrido entre ambos. La expectativa es alta y el evento ya se perfila como uno de los streams más vistos del inicio de 2026, confirmando que, pese al tiempo y la distancia, la historia entre WestCol y Aida Victoria sigue generando interés masivo en redes sociales.

