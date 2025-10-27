Ella es Alexa Narváez, la patrullera que reveló chats con el ex de Aida Victoria Merlano

En redes sociales no se habla de otra cosa: ella es Alexa Narváez, la patrullera caleña que expuso en su cuenta de Instagram las comprometedoras conversaciones que recibió de Juan David Tejada, expareja de la influencer Aida Victoria Merlano.

Tiene 30 años, es hincha de América de Cali y fue porrista del cuadro 'escarlata'. Actualmente cuenta con más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Narváez con gran apoyo en sus redes sociales, no dudó en compartir los mensajes, cargados de insinuaciones y elogios por parte del exnovio de Aida Victoria Merlano.

Según contó la propia Narváez, decidió hacer públicos los chats luego de recibir constantes mensajes privados por parte de Tejada, quien presuntamente intentó acercarse a ella de manera insistente.

En sus historias explicó que lo hizo por respeto a las mujeres que viven situaciones similares y agregó que un hombre que le escribe a todas no merece una mujer como Aida.

¿Quién es Alexa Narváez y por qué causó tanto revuelo?

Alexa Narváez es una patrullera de la Policía Nacional que ha ganado gran notoriedad en redes sociales, donde supera los tres millones de seguidores.

En plataformas digitales es reconocida por su carisma, su disciplina como agente y su contenido positivo. Oriunda de Cali y fiel hincha del América, fue porrista del equipo y más tarde designada como “Embajadora Digital” de la Policía para promover la cultura y el turismo en el occidente colombiano.

Narváez también combina su labor institucional con el emprendimiento y la creación de contenido para diversas marcas, mostrando una faceta cercana y auténtica que ha conquistado a su audiencia.

Alexa Narváez expuso los mensajes de Juan David Tejada

El caso tomó fuerza cuando los internautas comenzaron a compartir los pantallazos de los mensajes que habría enviado el exnovio de Aida Victoria Merlano.

Muchos usuarios respaldaron la decisión de Narváez de evidenciar el comportamiento del hombre, mientras otros consideraron que debió manejarlo de forma privada.

Pese a las opiniones divididas, Alexa Narváez se convirtió en tendencia nacional, no solo por revelar los mensajes, sino por su firme postura frente al respeto hacia las mujeres y su papel como figura pública dentro de la Policía Nacional.