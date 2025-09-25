CANAL RCN
Tendencias

Chat revelador confirmaría la ruptura de Aida Victoria Merlano con su pareja: esto se sabe

Los rumores sobre la posible ruptura de esta pareja estarían por confirmarse.

Aida Merlano
Redes sociales

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
07:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La famosa creadora de contenido e 'influencer' Aida Victoria Merlano sigue siendo tendencia nacional. En esta ocasión, la barranquillera se encuentra en el centro de una nueva y mediática polémica que apunta directamente a una posible ruptura sentimental con Juan David Tejada, empresario ganadero y padre de su hijo recién nacido, Emiliano.

Aunque la pareja ha sido hermética sobre el estado actual de su relación, una conversación privada de Merlano con su mejor amigo, que trascendió a las redes sociales, parece confirmar las persistentes especulaciones de crisis que rondaban a la mediática pareja.

Westcol rompió el silencio tras los rumores en los que lo señalaron de ser el papá del hijo de Aida Victoria: esto dijo
RELACIONADO

Westcol rompió el silencio tras los rumores en los que lo señalaron de ser el papá del hijo de Aida Victoria: esto dijo

Los rumores sobre un distanciamiento entre Merlano y Tejada se intensificaron en las últimas semanas, especialmente después del nacimiento de su primogénito, Emiliano. A pesar de haber compartido el emotivo momento del parto y haber celebrado la llegada del bebé con publicaciones llenas de amor y gratitud, la ausencia de fotos recientes de la pareja junta, sumada a publicaciones crípticas en sus perfiles, alimentó la preocupación de sus millones de seguidores.

Sin embargo, fue la filtración de un fragmento de chat de Merlano con una persona cercana lo que, según muchos internautas y medios especializados, puso fin a la incertidumbre.

Revelador chat habría confirmado la ruptura

En medio de este revuelo, la influenciadora dio a conocer un chat con su mejor amigo. Allí, e ve a la creadora de contenido hablando con su amigo, a quien le pide que le dé 10 razones por las que es su mejor amiga y este le brinda sus motivos.

En esta conversación, el mejor amigo de Merlano le dejó ver varias cualidades que tiene, sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue una frase donde se dice: "Si seguimos solteros a los 40, ¿nos casamos?".

VIDEO | Pareja de Aida Victoria Merlano aparece “despechado” y enciende rumores de separación
RELACIONADO

VIDEO | Pareja de Aida Victoria Merlano aparece “despechado” y enciende rumores de separación

Lo anterior se ha señalado como una terminación de la relación y que la modelo estaría soltera en la actualidad.

Ante esto, los miles de seguidores avivaron las especulaciones de una posible separación de la pareja luego de que la empresaria Yina Calderón señalara que ellos no estuvieran juntos, aparentemente por una posible infidelidad.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero tampoco se han dejado ver juntos como solían hacerlo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Sorpresa en la música: Don Omar anticipa su retiro y contó lo último que vendrá para su carrera

Parques Nacionales

Bogotá vivirá la décima edición del Festival del Terror en Salitre Mágico: así será en 2025

Viral

Confunden a Westcol con Maluma y el streamer reacciona: “Está pasando mucho”

Otras Noticias

Copa Sudamericana

Jugadores se fueron a los golpes en el hotel tras eliminación de Once Caldas de la Sudamericana

Algunos jugadores de Independiente del Valle se habrían ido a los golpes en el hotel de concentración de Manizales.

Metro de Bogotá

¡Pilas! Por obras del Metro habrá cambios en la estación temporal Calle 34

La Empresa Metro anunció cierres, desvíos internos y medidas especiales para orientar a los pasajeros.

Hong Kong

Dos mujeres fueron arrestadas por esperar el tifón 'Ragasa' para tomarse una foto junto a un menor de edad

Secretaria de Movilidad

La cuantiosa multa que le puede salir por evadir o darse a la 'fuga' de un retén en el país: hacen llamado de advertencia

Salud mental

Aprobaron un fármaco de primera generación que funcionaría para el tratamiento del Alzheimer: ¿de cuál se trata?