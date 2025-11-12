Valentina Ferrer reveló las razones por las que no muestra el rostro de su hijo con J Balvin

Valentina Ferrer se ha tomado las redes sociales al crear una amplia comunidad de seguidores gracias a la gran cantidad de contenidos que publica en compañía de destinos infleuncers, cantantes y famosos colombianos.

No obstante, Río, su hijo junto al artista J Balvin, también se ha tomado el centro de atención ya que la particularidad del pequeño ya le ha otorgado un gran número de fanáticos.

Valentina Ferrer revela por qué no muestra el rostro de su hijo

En un reciente live, por medio de su cuenta oficial de TikTok, la mujer decidió hablar con sus seguidores para revelar detalles inéditos de su vida, crear dinámicas para el próximo concierto de José Osorio en Colombia, entre otras temáticas. No obstante, sus seguidores decidieron cuestionar una de las prácticas que posee a la hora de subir contenido con Río, pues la mujer siempre oculta el rostro del menor.

Esta es una de las prácticas más comunes que las figuras públicas implementan a la hora de exponer a sus hijos a las redes sociales ya que esto también lo ejecutan otras estrellas como Greeicy Rendón, Camilo, Gianluca Vacchi, entre otros.

Ante dicha pregunta, la argentina rompió el silencio y manifestó la importancia de la decisión personal que su propio hijo pueda tomar en un futuro ya que, desde ya, quiere “respetar” la decisión del menor de ser en el futuro una figura pública o no.

Yo no sé si quiera ser abogado o doctor. Si quiere o no quiere ser figura pública, es mejor que él mismo sea el que lo decida, expresó.

Aunque el rostro del pequeño ha estado oculto en una gran cantidad de contenidos, varios internautas han exaltado el gran parecido físico que este tendría de su madre, quien no duda en compartir una amplia variedad de videos junto al pequeño.

Valentina Ferrer crea dinámica para el concierto de J Balvin en Bogotá

Por otro lado, la modelo también se ha sumado a las más recientes dinámicas con su comunidad de seguidores para regalar entradas gratuitas al próximo concierto de J Balvin, en Bogotá, que será este sábado 13 de diciembre en el Campín.

De esta manera, la mujer se ha tomado el canal oficial de su cuenta en Instagram para charlar con sus fanáticos y realizar pequeños concursos en donde, por medio de selección al azar, estaría regalando boletos dobles para asistir al próximo show del antioqueño en la capital.

Finalmente, la mujer añadió que, ante la espera por su ciudadanía estadounidense, aún no hay certeza de que pueda asistir al prometedor evento.