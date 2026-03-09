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Daniel Habif anuncia gira por Colombia: estas son las 6 fechas de “El Paso Final”

Daniel Habif regresa a Colombia con “El Paso Final: Ascender World Tour 2026”. Revise las seis fechas, ciudades y precios de las entradas.

Daniel Habif anuncia gira por Colombia: estas son las 6 fechas de “El Paso Final”
Foto: Cortesía

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
12:27 p. m.
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Daniel Habif regresa a Colombia en 2026 con una nueva gira que lo llevará por diferentes ciudades del país.

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El conferencista y escritor mexicano presentará “El Paso Final: Ascender World Tour 2026”, una experiencia enfocada en el crecimiento personal, liderazgo y propósito de vida, que tendrá seis fechas durante octubre.

Daniel Habif en Colombia 2026: fechas y ciudades de “El Paso Final”

La agenda comenzará el 22 de octubre en Bogotá y continuará por Pereira, Cali, Medellín y Neiva. El recorrido finalizará el 29 de octubre en Cartagena, donde Habif participará en la 1ª Cumbre de Empresarios Imparables por Colombia.

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Estas son las seis fechas anunciadas:

  • 22 de octubre: Bogotá – Teatro Jorge Eliécer Gaitán.
  • 23 de octubre: Pereira – Expofuturo.
  • 24 de octubre: Cali – Centro de Eventos Valle del Pacífico.
  • 25 de octubre: Medellín – Teatro Universidad de Medellín.
  • 27 de octubre: Neiva – Club Los Lagos.
  • 29 de octubre: Cartagena – Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

Precisamente, la presentación de Cartagena será el cierre de su paso por Colombia y hará parte de una cumbre organizada por la Cámara de Comercio de Cartagena y Tejiendo Progreso en Bolívar, que reunirá a empresarios, líderes y emprendedores.

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“Ascender el paso final”… “la experiencia que reescribirá el código de tu existencia y construirá la arquitectura de tu nueva realidad, una inmersión profunda que liberará al gigante en tu interior para redefinir el propósito de tu existencia”, señala la presentación de la experiencia.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Daniel Habif en Colombia?

En Bogotá, las entradas tienen diferentes precios según la ubicación. Balcón Posterior parte desde $110.000 más $19.700 de servicio, mientras que Balcón Delantero cuesta $180.000 más $32.200.

Las localidades de Palco cuestan $210.000 más servicio y Platea Posterior $230.000. Para Platea Delantera los precios llegan hasta los $350.000, sin incluir el cargo correspondiente.

En otras ciudades también hay diferentes tarifas. En Pereira se encuentran entradas desde $115.440 y en Medellín desde $153.000. Para el encuentro de Cartagena, los precios comienzan desde los $220.000.

Con “El Paso Final: Ascender”, Habif propone ir más allá de una conferencia convencional, incorporando historias y reflexiones sobre los miedos, las decisiones, el emprendimiento, las relaciones personales y los procesos de cambio.

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