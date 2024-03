Por qué Alejandro Estrada buscó a La Segura y a Karen Sevillano

El capítulo de la noche de domingo 10 de marzo en La Casa de los Famosos fue uno de los que más llamó la atención en el televidente, pues además de dar el cuarto eliminado del reallity, Alejandro Estrada ingresó a la casa.

El esposo de Nataly Umaña llegó a La Casa de Los Famosos Colombia, una acción que estaban esperando todos los televidentes luego de que dicha actriz comenzara una relación con Miguel Melfi, joven panameño de 26 años que conquistó a Umaña sin importar su matrimonio.

Ya era un hecho que Estrada iba a ingresar a la casa, pero no se conocía ni cuándo ni cómo lo haría. Pues bueno, lo hizo en la noche del domingo, donde dio por terminada el matrimonio con Nataly Umaña por la relación que inició con Miguel Melfi.

“Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y hoy vengo a eso a esta casa, a enfrentarme y a decirle a todo el público en Colombia – los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no – que no lo hago por lo que muchos piensan en el país”, dijo Estrada en su visita.