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Avianca refuerza su presencia en Valledupar con operación especial durante el Festival Vallenato

La compañía informó que dispondrá más de 10.500 asientos entre el 27 de abril y el 3 de mayo.

Avianca
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 08 de 2026
03:55 p. m.
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La aerolínea Avianca anunció una operación reforzada para la edición 2026 del Festival de la Leyenda Vallenata, con la que busca consolidar su papel como motor de conectividad y desarrollo en la región.

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Según la compañía, se dispondrán de “más de 10.500 asientos en 60 vuelos” entre el 27 de abril y el 3 de mayo.

Conectividad permanente en la capital del Cesar

Avianca aseguró que es la única aerolínea que opera de manera permanente en Valledupar durante todo el año, con “28 frecuencias semanales en la ruta directa Bogotá–Valledupar, lo que representa 56 vuelos semanales”.

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La empresa recordó que su presencia en la ciudad se remonta a 1941 y que en 2024 transportó más de 450 mil pasajeros, cifra que se mantuvo en 2025 con más de 425 mil viajeros.

Refuerzo para la temporada cultural

La estrategia especial para el festival incluye cuatro vuelos adicionales en los días de mayor afluencia, el 29 de abril y el 3 de mayo.

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“Con nuestra iniciativa A Valledupar en festival y durante todo el año reforzamos el compromiso de Avianca con una de las celebraciones culturales más importantes de nuestro país”, señaló María Carolina Cortés, vicepresidenta de Comunicación Corporativa y Reputación.

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