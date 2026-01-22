“No quiero”: Alejandro Estrada rompió en llanto y cuestionó su participación en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran a punto de finalizar la segunda semana por lo que las emociones ya han jugado malas pasadas a varias celebridades.

Ante la más reciente definición de la placa de nominados, la inconformidad e incertidumbre ha invadido el ambiente. Este fue el caso de Alejandro Estrada, quien no contuvo sus sentimientos y decidió sincerarse sobre una situación que lo acongoja en medio de la competencia.

Alejandro Estrada llora en La Casa de los Famosos

Los famosos en riesgo de salir del juego, durante esta semana, ya conocen su inminente peligro por lo que varios han dado a conocer mayores detalles de sus estrategias para convencer al público y evitar, a toda costa, llegar al cuarto de eliminación.

Sin embargo, también ha habido tiempo para la nostalgia ya que Alejandro Estrada rompió en llanto, en las horas más recientes, al sincerarse con Alexa Torres y manifestar su inconformidad con los comportamientos que ha desarrollado en juego, pues, según sus palabras, no tiene deseos de afectar a nadie por sus acciones.

Así mismo, el actor hizo una reveladora confesión al explicar que, pese a que no posee una relación en la actualidad, logró conocer a una persona, semanas previas a ingresar a la competencia, que le despertó gran interés.

“Ojalá no hubiera cámaras un rato…me da rabia conmigo mismo. No es la estrategia de mostrar una relación y yo no quiero eso, no me interesa. Siento que estoy cayendo en el juego y no me lo puedo permitir… yo sé lo que quiero para mi vida”, explicó.

Nominados en La Casa de los Famosos

Por otro lado, los participantes tuvieron la oportunidad de participar en la segunda jornada de nominaciones.

Fue así como los nominados de la noche fueron: Sara Uribe, nominada por la líder, mientras de la casa nominó a Renzo Meneses, Juanse Laverde, Tebi Bernal, Beba de la Cruz y Marilyn Patiño. Por parte del público, los nominados fueron Alejandro Estrada y Campanita. Finalmente, Mariana Zapata también entra en la placa al haber sido nominada por la primera eliminada de la competencia.