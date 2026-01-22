“No vaya a llorar”: Pasabordo revela audios de Yeison Jiménez al componer ‘Destino final’

No cabe duda de que la muerte de Yeison Jiménez ha sido una de las tragedias más impactantes y dolorosas para la sociedad colombiana, pues el artista se consolidó como uno de los exponentes del género regional más importantes y sobresalientes de la industria.

Por esto, ante el fatídico accidente de aquel 10 de enero, millones de personas han hecho homenajes en honor al intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ en distintas ciudades del país.

Así mismo, varios artistas que compartieron con el caldense recordaron con amor y agradecimiento su legado que se mantendrá vigente pese a su partida.

Pasabordo revela detalles de sus canciones con Yeison Jiménez

En los días más recientes, la agrupación musical Pasabordo se tomó sus redes sociales para rendir un homenaje a Yeison Jiménez y recordar varios de los momentos más representativos de su carrera. Fue así como compartieron, por medio de videos y audios, detalles inéditos del proceso para componer varias de sus canciones.

Cabe recalcar que su canción ‘Destino final’, en colaboración con Luis Alfonso, ha tenido un contundente éxito a raíz de su muerte, pues actualmente este éxito se encuentra liderando el top 50 de Spotify en Colombia.

Por esto, el interés por parte de los fanáticos llevó a que la agrupación decidiera compartir información detrás de la composición de esta melodía. En uno de los audios compartidos, Jiménez manifiesta su deseo por no ver llorar a uno de los músicos. También, hace especial énfasis en la costumbre de reproducir estas canciones en medio de los entierros.

No vaya a llorar. No mentira, ahorita yo me metí en una película de que uno no sabe algo, pero este tipo de canciones es la que le ponen a uno cuando se muera, manifestó Jiménez.

Así mismo, en los videos se observa al cantante, mientras interpreta a capela la canción que, sin imaginarlo, se encuentra rompiendo récords en los días más recientes.

Otras composiciones de Pasabordo para Yeison Jiménez

Así mismo, la agrupación musical también reveló que lograron componer otros grandes éxitos del caldense como ‘La llamada’, ‘Hasta la madre’ y ‘MLP’.