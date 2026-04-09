Inconformidad en La Casa de los Famosos: tres jugadores perjudicados por la nueva decisión del líder

No cabe duda de que actualmente se está viviendo uno de los momentos más impactantes dentro de La Casa de los Famosos Colombia a raíz de la contundente polémica que tienen en vilo la participación de Alejandro Estrada y Eidevin López, quienes recientemente cruzaron los límites del contacto físico en el programa.

A esta situación también se ha sumado las contundentes decisiones por parte de Valentino Lázaro que actualmente tiene el primer liderato invisible de toda la temporada. Su más reciente decisión ya ha generado un amplio impacto entre todos los famosos ya que una vez más hizo estragos y dañó los planes de más de uno.

¿Cuál fue la nueva decisión de Valentino Lázaro?

El jueves de salvación ya inició y todos los participantes aprovecharon la oportunidad para intentar obtener un chance para salir de la placa de nominación y poder asegurar una semana más en el juego.

Sin embargo, antes de que el ‘Jefe’ explicara las condiciones de la prueba, todos se llevaron la sorpresa de que el líder invisible había escogido a Tebi, Alejandro y Juanda Caribe para que no se pudieran salvar. Ante la contundencia del anuncio los directamente implicados manifestaron su inconformidad, pues dentro de sus esperanzas se encontraba poder salir de la placa.

Pero las palabras de Juanda Caribe generaron más intriga entre algunos habitantes del juego ya que el hombre manifestó que sus compañeros saben que dicho liderato está bajo su cargo. Varios internautas expresaron que esto corresponde a una estrategia por parte del presentador ya que el verdadero líder es Valentino.

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Karola se ve afectada por la situación de Eidevin

Por otro lado, la incertidumbre entre todos los habitantes de la casa más famosa del país ha aumentado considerablemente en las horas más recientes.

Este ha sido el caso de Karola ya que la mujer rompió en llanto gran parte de la mañana al expresar su nostalgia por un posible escenario en el que su compañero Eidevin salga del juego por decisión del público.

Alexa y Tebi también expresaron su sensibilidad ante la situación ya que explicaron su malestar por ver al oriundo de Valledupar llorando en medio de la sala del recinto.