Omar Murillo mostró el retoque estético que se hizo: llamó la atención en redes

Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8’, sorprendió a sus seguidores al compartir parte de un procedimiento estético enfocado en su zona abdominal. El actor colombiano mostró en sus redes sociales varios momentos de la sesión y dejó ver las aplicaciones y el equipo utilizado durante el proceso.

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La publicación rápidamente llamó la atención de quienes siguen sus contenidos, especialmente por el interés que Murillo ha mostrado en los últimos meses por cuidar su condición física.

¿Cómo fue el procedimiento que mostró Omar Murillo?

En las imágenes compartidas a través de sus historias de Instagram, el actor aparece recostado sobre una camilla mientras una profesional realiza varias aplicaciones en su abdomen.

La sesión no pasó desapercibida para Murillo, que reaccionó con diferentes gestos mientras avanzaba el procedimiento. En los videos se puede apreciar que el proceso le generó momentos de incomodidad.

Después de las aplicaciones, el actor mostró también un equipo colocado sobre su abdomen como parte de la sesión estética.

Su decisión de registrar el procedimiento permitió a sus seguidores conocer un lado más personal de su rutina relacionada con el cuidado de su apariencia.

¿Qué relación tiene el retoque con el cambio físico de Omar Murillo?

‘Bola 8’ ha compartido durante los últimos meses diferentes contenidos relacionados con su entrenamiento y actividad en el gimnasio.

En esas publicaciones, el actor ha mostrado la evolución de su físico y especialmente la zona abdominal, que suele ocupar un lugar importante en sus fotografías y videos relacionados con el ejercicio.

El nuevo procedimiento aparece así como parte de una etapa en la que Murillo continúa prestando atención a su imagen y a la apariencia de su cuerpo.

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Más que una publicación habitual sobre su trabajo o entretenimiento, esta vez decidió mostrar el proceso detrás de una intervención estética y permitió que sus seguidores observaran de cerca la sesión.

La aparición del actor durante el procedimiento generó sorpresa y comentarios entre los usuarios que siguen sus publicaciones.

El interés se concentró especialmente en las imágenes de las aplicaciones y en el equipo utilizado sobre su abdomen, elementos que hicieron que el contenido rápidamente llamara la atención.

La publicación se sumó a la actividad constante de Murillo en redes sociales, donde acostumbra a compartir diferentes aspectos de su vida y de sus procesos personales.