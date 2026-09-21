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Rechazan cruel asesinato de hombre durante hurto: le dispararon en la cabeza por quitarle una cadena de oro

El alcalde Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta oficial en X y rechazó el ataque. Anunció que liderará la investigación por los hechos.

Federico Gutiérrez
Federico Gutiérrez /Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
08:22 p. m.
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A través de su cuenta oficial en X, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre un hecho que se registró hace algunos días en Medellín. Se trata del violento asesinato de un hombre de 38 años en medio de un atraco.

El mandatario envió un mensaje de rechazo y manifestó su tristeza por lo ocurrido. Aseguró que no existe nada más valioso que la vida y confirmó que seguirá de cerca la investigación para encontrar e identificar a los responsables del asesinato para que respondan por los hechos.

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Asesinan a hombre de 38 años en Medellín

“No hay nada más importante que la vida y realmente a mí me tiene muy triste lo que sucedió con Esteban Ramírez el viernes. Yo mismo me he comunicado con la familia de Esteban y les he dicho que, aunque avanzar en la investigación es encontrar los responsables, que los vamos a encontrar, aunque eso no le devuelve la vida a Esteban, se va a hacer justicia. Yo mismo estoy al frente del caso. Ayer mismo hablé también con el director de la Policía Nacional, con el General Barrera. Vamos avanzando bien en las investigaciones y vamos a dar los resultados”, indicó.

Así fue como asesinaron a Esteban Ramírez Parra

Gutiérrez reveló que la víctima, identificada como Esteban Ramírez, fue asesinado por ladrones que lo atacaron por quitarle una cadena de oro y dos teléfonos móviles.

Información compartida por otros medios indica que Ramírez era profesional en mercado y se encontraba trabajando para una compañía en Armenia.

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Sin embargo, había viajado a Medellín para visitar a su mamá. Para celebrar su encuentro, había salido a comer con sus familiares en un establecimiento comercial de comidas rápidas ubicado en el barrio Belén.

Cuando ocurrió el cruel ataque, se dirigía a su casa y estaba en un vehículo junto a su hermana. Frenó en un semáforo, pero fue sorprendido por sujetos en moto que lo intimidaron con un arma de fuego pidiéndole su teléfono celular y su cadena.

Al no obtener respuesta, el delincuente accionó el arma provocándole una herida en su cabeza.

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