¿Alex Russo falleció en 'Los Hechiceros de Waverly Place'? Este es el inesperado final

Se filtró un episodio de la reconocida secuela de 'Los Hechiceros de Waverly Place' donde el personaje de Alex Russo falleció.

¿Alex Russo falleció en 'Los Hechiceros de Waverly Place?

En redes sociales se viralizó un video que muestra una escena protagonizada por la actriz Selena Gómez, la cual ha sorprendido a los fanáticos por presentar un giro poco común: se trata de la muerte de Alex Russo.

La serie, producida originalmente por Disney Channel y emitida entre 2007 y 2012. Según las imágenes filtradas, Alex Russo desaparece durante la segunda temporada, en una escena que presuntamente será transmitida el viernes 17 de octubre en Disney+. La supuesta muerte ocurriría cuando intenta salvar a su hija Billie, quien ahora es la protagonista de la nueva entrega.

No obstante, aún no se ha confirmado la veracidad de la escena, ya que en el video solo se observa a Alex despidiéndose y entrando en un portal. Algunos usuarios en redes especulan que se trata de un agujero negro del que no podrá salir.

Además, otras filtraciones aseguran que Alex fue madre a los 20 años y que su hija se convierte en una “hechicera suprema”, lo que pondría su vida en grave peligro.

La segunda temporada de la serie llegará a Latinoamérica el próximo 29 de octubre, estrenando los cinco primeros episodios.

Así fue la boda de Selena Gómez

Recientemente, la artista compartió su matrimonio con Benny Blanco, quien, a través de sus redes sociales, publicó todos los detalles y momentos más especiales de su unión.

Y es que esta boda fue una de las más comentadas del año, no solo por la sorpresa del anuncio, sino también por la intimidad con la que se llevó a cabo. La ceremonia, celebrada en un ambiente privado y rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, reflejó el estilo auténtico y discreto de la pareja.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando miles de reacciones de sus seguidores, quienes destacaron la conexión y complicidad que ambos comparten.