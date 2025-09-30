CANAL RCN
Tendencias

Los Simpson regresan al cine: Disney confirma nueva película para 2027

La familia amarilla vuelve a la pantalla grande con una secuela esperada por fans de todas las generaciones.

Homero Simpson
FOTO: Disney Studios

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:08 a. m.
Después de más de 15 años de rumores, Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente el estreno de Los Simpson: La película 2. La producción animada llegará a los cines el 23 de julio de 2027, desplazando de la cartelera a un proyecto del universo Marvel.

Este anuncio marca el regreso de la familia más icónica de la televisión a la pantalla grande tras el éxito de 2007.

Una secuela que mezcla nostalgia y expectativa

La primera entrega, estrenada en 2007, recaudó 536 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 75 millones, consolidándose como un fenómeno cultural. Ahora, la secuela promete atraer tanto a los seguidores clásicos como a nuevas audiencias que han descubierto la serie a través de Disney+.

Aunque los estudios no han revelado detalles de la trama, sí compartieron el primer póster oficial en Instagram, donde aparece una rosquilla rosa acompañada del mensaje: “Homer’s coming back for seconds”. Con ello, los fans ya especulan sobre nuevas aventuras de Springfield y el tipo de humor que caracterizó a la saga.

El legado de la serie más longeva de la televisión

Creada por Matt Groening en 1989, Los Simpson ostenta el récord como la serie animada y comedia más duradera en la historia de la televisión. Ambientada en el ficticio Springfield, narra la vida de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, quienes se han convertido en referentes culturales globales.

Actualmente, el programa fue renovado hasta la temporada 40 (2028–2029), garantizando su continuidad en pantalla. Según Matt Selman, showrunner de la serie, su llegada a plataformas de streaming como Disney+ impulsó la llegada de nuevas generaciones de fans, quienes consumen el contenido de forma constante y sin restricciones horarias.

Puntos clave sobre el regreso de Los Simpson al cine

  • Estreno oficial: 23 de julio de 2027.
  • Sustituye a un proyecto de Marvel Studios en la cartelera.
  • Primer póster promocional: rosquilla rosa y lema “Homero regresa por más”.
  • Llega 20 años después de la primera película.
  • La serie sigue en emisión, con renovación confirmada hasta 2029.
