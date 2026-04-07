Laura Tobón dejó ver amplia mancha de sudor en su axila durante una entrevista

Una escena viral protagonizada por Laura Tobón ya se ha tomado las redes sociales durante los días más recientes ya que en medio de una entrevista, junto a Carla Giraldo, la presentadora decidió alzar uno de sus brazos para mostrar la aparente mancha de sudor que generó tras una larga conversación con su colega.

El clip ya es tendencia en redes sociales y ha generado una amplia discusión sobre la normalización de algunas condiciones de salud que han sido objeto de vergüenza para cientos de mujeres en el mundo.

¿Qué le pasó a Laura Tobón?

La presentadora se encuentra desarrollando su propio formato de entrevistas que ya contó con la participación de grandes figuras públicas como Carla Giraldo, quien se sumó a la mujer en una sentida charla en donde se abordaron distintos temas personales. No obstante, Tobón detuvo la conversación para mostrar una amplia mancha de sudor en su axila derecha que cambió el tono verde del enterizo que llevaba puesto.

Por supuesto, la reacción de su invitada no se hizo esperar ya que expresó su asombro ante la sinceridad de su colega al mostrar lo que estaba ocurriendo con su axila en aquel instante.

A la discusión se sumó la reacción por parte de los internautas, quienes explicaron la importancia de normalizar algunas reacciones del cuerpo humano que están por fuera de los estereotipos populares en internet.

¿A qué se debe esta sudoración excesiva?

La hiperhidrosis es una sudoración excesiva que no siempre está relacionada con el calor o el ejercicio por lo que es posible que una persona pueda sudar hasta que la ropa se empape o gotee el sudor de las manos. Esta duración intensa puede causar ansiedad social y vergüenza.

La hiperhidrosis afecta principalmente las manos, los pies, las axilas o la cara. Según expertos de Mayo Clinic, se debe consultar a un experto cuando se presentan otros síntomas como mareos, dolor en el pecho, la garganta, la mandíbula, los hombros, los brazos, piel fría y pulso rápido.

Algunas de las complicaciones de este diagnóstico comprenden mayor probabilidad de presentar infecciones en la piel y tener un impacto negativo en el plano social y emocional.