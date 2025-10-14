Vidente lanzó impresionante predicción de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: ¿qué pasará?

El próximo 18 de octubre de 2025, en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Yina Calderón boxeará contra Andrea Valdiri.

Esta pelea de boxeo hará parte del evento Stream Fighters, que es organizado por Westcol, el reconocido streamer antioqueño.

La disputa entre Yina Calderón y Andrea Valdiri es una de las más esperadas debido a que ambas han tenido múltiples desacuerdos durante los últimos años e, incluso, se han retado constantemente desde que aceptaron subirse al ring.

En consecuencia, en los últimos días, Alexandra Vidente Mundial realizó una contundente predicción de esta pelea de boxeo. ¿Qué dijo?

Esta fue la predicción de Alexandra Vidente Mundial acerca de la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters

En un reciente vidente, Alexandra Vidente Mundial predijo que, desde su análisis, la pelea es muy favorable para Andrea Valdiri.

"La gente se pregunta quién ganará en esa pulseada que hay pronto y va a ganar la reina hermosa de La Valdiri. Ella va a hacer justicia", comenzó diciendo la vidente.

"Va a ganar La Valdiri, se lo merece y Colombia la ama. Va a triunfar, es un ser de luz y tiene todo para ganar", agregó Alexandra Vidente Mundial, que en los últimos días tuvo un cruce con Yina Calderón.

¿Por qué fue el desacuerdo entre Alexandra Vidente Mundial y Yina Calderón?

La semana pasada, Alexandra Vidente Mundial lanzó una impactante predicción sobre Yina Calderón y dijo que veía que la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 podría tener problemas relacionados con demandas y documentos.

Además, indicó que, desde su análisis, Yina Calderón se quebraba fácilmente y lloraba en soledad, a pesar de que frente al mundo trataba de mostrarse fuerte.

Fue así como la reconocida DJ se molestó, le dijo que no hablara acerca de ella y que, desde su punto de vista, el futuro solo podría ser visto por Dios.