¡Vidente hizo nueva estremecedora predicción sobre Yina Calderón! Esto dijo

Alexandra Vidente Mundial, que es muy famosa en TikTok, hizo una impactante predicción sobre Yina Calderón el pasado 9 de octubre de 2025.

Ella, tras hacer sus análisis, aseguró que Yina Calderón podría tener problemas relacionados con demandas y documentos. Además, dijo que no le augura éxito en el amor e, incluso, manifestó que pudo ver que se quiebra y llora constantemente.

Fue así como, después de esa predicción, Yina Calderón no se quedó callada, sino que contestó sin filtros en la mañana de este 10 de octubre de 2025.

La DJ declaró que, desde su punto de vista, nadie puede ver el futuro. Por lo tanto, acusó a Alexandra Vidente Mundial de engañar a la gente para recibir dinero.

Además, le pidió a la vidente que deje de hablar de ella porque no quiere volverle a entregar una respuesta polémica.

En medio de esa coyuntura, Alexandra Vidente Mundial rompió el silencio nuevamente y no solo analizó lo que dijo Yina Calderón, sino que volvió a dejar predicciones impactantes.

Estas fueron las nuevas predicciones estremecedoras que Alexandra Vidente Mundial hizo sobre Yina Calderón

En la respuesta que Alexandra Vidente Mundial le entregó a Yina Calderón, volvió a hacer énfasis en que la ve tener una 'caída' considerable.

"Creo que dejemos la polémica hasta aquí porque te aceleraría tu proceso hacia abajo. Ya me entiendes", declaró la vidente.

Además, recalcó nuevamente que no le augura un buen éxito amoroso a Yina Calderón.

"Yo creo que a ti no te ama nadie, mi bella Calderón. Voy a dejar aquí porque no tengo tiempo y soy una mujer de crecimiento y progreso. Medita y piensa", añadió Alexandra Vidente Mundial.

¿Qué más dijo Alexandra Vidente Mundial acerca de Yina Calderón?

En la nueva respuesta que Alexandra Vidente Mundial le entregó a Yina Calderón, dijo que a la DJ le faltaba humildad y le pidió respeto.

"Eso que dices que yo le quito el dinero a la gente, los videntes tenemos que cobrar y no sé si estás afectada porque nunca me pagaste. Sencillamente, te di un consejo, pero como se ve que eres una persona que no tiene humildad. Estoy muy por encima de ti", detalló.

"Soy una mujer humilde, que es lo que a ti te hace falta para crecer. No me ofendas porque te traté con muchísimo respeto", concluyó.