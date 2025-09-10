¡Vidente hizo impactante predicción sobre Yina Calderón! "No va a estar bien"

Yina Calderón, la reconocida DJ y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha estado envuelta en múltiples controversias durante los últimos días.

Desde que participó en 'la casa más famosa del país' no tuvo una buena relación con La Jesuu y, en la más reciente semana, se han enviado polémicos mensajes de lado y lado.

Además, Yina Calderón también ha tenido desacuerdos con Emiro Navarro, el también participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, por lo tanto, varios internautas le preguntaron a una vidente que si podía hacer un análisis de lo que pasará.

Fue así como ella accedió y terminó emitiendo unas afirmaciones impactantes. ¿Cuáles fueron?

Esta es la impactante predicción que una vidente realizó sobre Yina Calderón

Alexandra Vidente Mundial, que en TikTok tiene más de 950 mil seguidores, manifestó que en estos momentos no le ve un aura positiva a Yina Calderón y que, en consecuencia, podría seguir estando rodeada de múltiples problemas.

"Miren, mi gente, ella está buscando más fama y no es una mujer que tenga un aura espiritual que yo lo pueda predecir como 'muy querido', con muchísimo respeto. Necesita una total ayuda espiritual, le veo una nube negativa a su vida y eso podría derivar en demandas, problemas que tienen que ver con papeles y no va a estar bien", comenzó diciendo Alexandra Vidente Mundial.

"Ella tiene un aura que hay que trabajar y, en cuanto a todo lo que está diciendo de Emiro, le va a favorecer a él y lo va a hacer más famoso. No va a estar bien ni siquiera en el amor, es una mujer muy espiritual, que se quiebra con palabras y llora como un bebé, pero le demuestra al mundo ser feroz y eso no la favorece", agregó la vidente.

¿Qué dijo la vidente acerca de la pelea de Yina Calderón con Andrea Valdiri?

En otra predicción, Alexandra Vidente Mundial indicó que las energías favorecen totalmente a La Valdiri y que es muy probable que ella sea la ganadora en el ring.

Esta pelea de boxeo hará parte del evento 'Stream Fighters', que es organizado por Westcol, y se llevará a cabo el próximo 18 de octubre de 2025, en el Coliseo Medplus de Bogotá.