Yina Calderón fue insultada en plena transmisión en vivo: esta fue su reacción

Hombre generó polémica en el programa de Yina Calderón tras lanzarle fuertes ofensas en vivo.

octubre 09 de 2025
01:41 p. m.
Yina Calderón fue engañado por un seguidor, tanto así que quedo ofendida en plena transmisión en vivo.

¿Qué le dijeron a Yina Calderón en la transmisión en vivo?

Todo comenzó durante el programa ‘Escándalo TV’, cuando un hombre se comunicó con el espacio para hablar sobre su caso con Emiro Navarro. Durante la conversación, el invitado afirmó que, en un viaje a Estados Unidos, Navarro habría salido con este, pero al momento de pagar las salidas, el joven tuvo que hacerse cargo de toda la parte económica.

El modos operandi de Emiro es que sale con los manes y dice..la tarjeta se me bloqueó, no me quiere pasar.. para sacarle la platica a los chinos, afirmó Calderón.

Mientras el tema se desarrollaba, Calderón opinaba sobre el caso y aportaba sus comentarios.

Sin embargo, el contacto resultó ser una situación inesperada. El hombre, quien dijo que mostraría unos audios en vivo, cambió el rumbo de la conversación y comenzó a ofender a Calderón, haciendo comentarios despectivos sobre su próximo evento de ‘Stream Fighters’ frente a Andrea Valdiri.

Yo quiero que la Valdiri te p*rta la cara en Stream Fighters, malpa***, sa***, ya deja de hablar mier** de todo el mundo, tú eres una loca, la gente está harta de ti, comentó el hombre.

Así reaccionó Yina Calderón tras la ofensa del hombre en transmisión en vivo

Claramente, la reacción de Yina Calderón fue de total sorpresa y comentó que probablemente el hombre se había arrepentido de dar más detalles sobre el caso de Emiro Navarro.

Yo ya estoy acostumbrada a este tipo de trotes, me da como hasta risa, nunca me la habían hecho, pero gran actor, teso, no me imaginaba que iba a salir con esas, me cogió de sorpresa, no voy a decir que no (...) sí quedé como impresionada porque no me había pasado este tipo de cosas, afirmó la influencer.

Ante la controversia, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por el mensaje repentino del hombre, mientras que otros aplaudieron su intervención, asegurando que le dijo a Yina Calderón varias verdades en plena transmisión del programa.

