Famosa vidente aseguró haberse comunicado espiritualmente con Yeison Jiménez

La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando reacciones y versiones que han despertado un amplio debate en redes sociales. En las últimas horas, una nueva declaración volvió a poner su nombre en tendencia, esta vez desde el ámbito espiritual.

Se trata del testimonio de Ayda Valencia, vidente colombiana y terapeuta alternativa, reconocida por su participación en la producción televisiva Ellos Están Aquí.

Valencia aseguró que, tras conocerse el fallecimiento del artista, vivió una experiencia que la llevó a conectarse energéticamente con él. Según explicó, varias personas le solicitaron que utilizara sus capacidades para comprender qué ocurrió realmente en el accidente y si el cantante había dejado algún mensaje espiritual.

La experiencia espiritual de Ayda Valencia con Yeison Jiménez

A través de un video publicado en sus redes sociales, la terapeuta afirmó que el día del accidente se encontraba muy cerca del lugar de los hechos, lo que según su versión facilitó una conexión energética inmediata. Indicó que, desde ese momento, realizó un proceso de canalización enfocado en enviar calma, luz y acompañamiento espiritual.

La muerte fue inmediata, en el primer impacto ellos pierden la vida luego cuando ocurre el incendio afortunadamente ellos ya no estaban vivos para que sufrieran, están tranquilos. Lo que yo le puedo percibir a Yeison esos segundos antes del impacto es que se encomienda a Dios, le pide que lo proteja a él y a su familia, dijo.

De acuerdo con su relato, la muerte del intérprete habría sido instantánea, producto del primer impacto, lo que evitó que él y las demás personas involucradas sufrieran durante el incendio posterior. Valencia señaló que, en los segundos previos al choque, percibió una oración del cantante, quien se habría encomendado a Dios, pidiendo protección no solo para él, sino también para su familia.

Los sueños que tuvo Yeison Jiménez previo a su muerte

Otro aspecto que destacó Ayda Valencia fue la referencia a los sueños previos que Yeison Jiménez tuvo antes de su fallecimiento. Según explicó, este tipo de sueños suelen repetirse cuando contienen advertencias importantes, y en este caso, el artista no habría interpretado a tiempo las señales que provenían de Dios.

Finalmente, la vidente hizo un llamado enfático a la prudencia y al respeto, pidiendo a los seguidores del cantante evitar especulaciones ofensivas. Insistió en que la mejor forma de acompañar a la familia es a través de oraciones, mensajes de apoyo y pensamientos positivos, recordando que atraviesan un proceso profundo de duelo y recogimiento espiritual.

"La forma más contundente de ayudar de nosotros es enviarle mucho amor y luz a la familia, orar, ellos están en un proceso espiritual", mencionó.