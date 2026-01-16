Mhoni Vidente y su polémica versión sobre la muerte de Yeison Jiménez

Las recientes declaraciones de Mhoni Vidente han generado una fuerte ola de reacciones en redes sociales, luego de vincular la muerte del cantante Yeison Jiménez con un presunto acto de brujería.

Sus palabras, difundidas en espacios digitales y programas de entretenimiento, avivaron la polémica alrededor de una tragedia que aún es materia de investigación oficial.

El fallecimiento del artista de música popular ocurrió el 10 de enero de 2026, tras un accidente aéreo en Boyacá que cobró su vida y la de parte de su equipo de trabajo.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la muerte de Yeison Jiménez?

Según la astróloga, el accidente no habría sido una casualidad. En sus declaraciones aseguró que la tragedia estaría relacionada con “una brujería muy bien hecha, por parte de una mujer”.

RELACIONADO Hermano de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace dura confesión tras su muerte

“Que él lo presentía, que él lo soñaba, que él lo comentaba, pero pues la visión que tengo es una brujería muy bien hecha, por parte de una mujer, que la carta del Diablo me dice que ya lo estaba haciendo esa mujer desde hace un año atrás”, afirmó.

Aunque Mhoni Vidente no mencionó nombres propios, insinuó que la supuesta brujería habría provenido de una mujer cercana al entorno artístico del cantante.

El mensaje de advertencia y los antecedentes de Mhoni Vidente

En medio de sus declaraciones, Mhoni también envió un mensaje general a los artistas del medio musical, advirtiendo sobre las envidias y las “malas energías” que, según ella, rodean a las figuras públicas.

“Este muchacho no era mala persona, pero fue confiado. Debió haberse protegido espiritualmente”, agregó.

Sus palabras han tenido eco debido a que seguidores recuerdan algunas predicciones pasadas que se le atribuyen como aciertos, entre ellas la renuncia de Evo Morales en 2019, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, la llegada de la pandemia de covid-19 y las tensiones entre Rusia y Ucrania.