Altafulla sorprende al aparecer con la mujer del video viral en redes: ¿de quién se trata?

En los días más recientes se ha viralizado un video en el que Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, se encontraba en medio del público de un concierto, mientras era observado detenidamente por una mujer.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales ya que cientos de internautas manifestaron su asombro ante las contundentes miradas de la fanática, quien no dudó en descuidar ninguna de las acciones que el barranquillero estaba realizando.

Altafulla junto a la mujer del video viral

Para sorpresa de los internautas, Andrés Altafulla impactó a sus más fieles fanáticos al aparecer junto a la mujer por lo que el clip ya es viral en distintas redes sociales en donde algunos internautas manifestaron sus dudas al expresar que, al aparecer, los clips del concierto habrían podido ser “actuados”.

En el video se les observa a ambos mientras se disponen a bailar y cantar una canción típica de vallenato, género del cual el artista ha manifestado ser fiel fanático tras haberse criado escuchando dicho género.

Así mismo, el hombre compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un clip en el que le cuestiona a la mujer sobre las miradas que le estaba realizando en dicho recinto. No obstante, la joven decide apartarse del barranquillero con un evidente gesto de incomodidad por lo sucedido.

Altafulla protagoniza video junto a Dayro Moreno

El hombre no solo se ha tomado las redes sociales por dicho evento ya que, en las horas más recientes, compartió detalles de su encuentro con el deportista Dayro Moreno, quien no dudó en dar a conocer su talento para el baile.

En las imágenes se les observa a ambos hombres bailar la nueva canción del barranquillero que implementa el novedoso y popular ritmo de la champeta. Este no fue el único encuentro que se exaltó en internet ya que también tuvo la oportunidad de encontrarse con algunos influencers como Pugliato, Rubigol y Emily Rococo.

Con esta última, Altafulla protagonizó un auténtico video en el que dejó en claro, una vez más, que actualmente se encuentra soltero y que con dicho estado finalizará el 2025.