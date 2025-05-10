Altafulla reveló que no apoyaba económicamente a Karina García: "Respondo con otras cosas"

Durante una entrevista, Altafulla reveló cómo fue la convivencia con Karina García.

¿Qué dijo Altafulla sobre la situación económica con Karina García?

Durante su gira de medios, uno de los periodistas le preguntó al ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia sobre cómo manejaba los gastos junto a Karina García.

Recordemos que la pareja se consolidó durante el reality y, con el paso de los meses, compartió con sus seguidores varios detalles de su relación. Sin embargo, tras la confirmación de su ruptura, Altafulla decidió hablar abiertamente sobre algunos aspectos de su relación.

En la entrevista, el actor explicó que Karina siempre lo consideró un “invitado especial”, motivo por el cual él no aportaba económicamente al pago del arriendo ni de los servicios del hogar.

Papi, no, yo respondo con otras cosas... no mentiras, pero todos los días yo estoy ahí abonando... yo salí de la casa y siempre veía la noción de alquilar un apartamento solo en Medellín porque yo estaba viviendo con un primo y ya no tenía casa y mi apartamento me lo entregaban en junio y papi me he ido quedando... yo ahora mismo soy un invitado especial, afirmó Altafulla.

Planes de Karina García y Altafulla

De igual manera, Altafulla aseguró que, durante su relación con Karina, nunca estuvo entre sus planes irse a vivir con ella. Explicó que ambos preferían mantener su independencia y disfrutar cada etapa con calma, sin precipitar decisiones importantes.

En ese momento, estaba disfrutando plenamente de su noviazgo con la creadora de contenido y que convivir juntos sería un paso muy grande, tanto en su vida personal como en su carrera.

Como era de esperarse, las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. Muchos se mostraron sorprendidos por sus declaraciones, ya que creían que Altafulla contribuía económicamente y que la relación era mucho más formal de lo que parecía.