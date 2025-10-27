Altafulla sorprende al revelar los drásticos cambios en su vida: ¿ya no tiene motocicleta?

El mundo del internet se ha encargado de viralizar un sin fin de contenidos relacionados con Andrés Altafulla, quien se convirtió en el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Por esto, parte de la discusión que se ha desatado en redes sociales corresponde a la más reciente relación que sostuvo con la modelo Karina García, quien actualmente se encuentra en República Dominicana para participar en un nuevo reality.

Altafulla revela cambios en su vida

En las horas más recientes, La Liendra se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir detalles de su encuentro con Andrés Altafulla, quien fue su compañero durante su estadía en el reality del Canal RCN. Sin embargo, sus declaraciones sorprendieron a sus más fieles fanáticos ya que reveló cambios drásticos en su vida.

Según Mauricio, quien propició la conversación, Andrés Altafulla ya posee una propiedad en Medellín por lo que, presuntamente, el hombre se encontraría viviendo ahora en esta ciudad. Así mismo, el influencer manifestó su admiración por el cantante ya que habría comprado un nuevo automóvil.

El momento contó con una divertida revelación ya que Mauricio manifestó que el barranquillero solía comerse toda la comida de su casa cuando iba a visitarlo. Por esto, para dicha oportunidad, explicó que iba a sorprenderlo al brindarle arroz chino con pollo que ya tenía previamente en la estufa de su casa.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos manifestaron que el artista estaría cerrando ciclos, mientras posee nuevas adquisiciones.

Cabe recordar que uno de los elementos más emblemáticos de Altafulla fue cuando reveló que se movilizaba en una motocicleta que, seguido de esto, el hombre utilizó para grabar videoclips en compañía de Karina García.

Por esto, algunos de sus seguidores relacionaron estos cambios con la finalización de su vínculo sentimental con la modelo.

Altafulla adelanta nuevos éxitos musicales

Por otro lado, el artista también tuvo la oportunidad de adelantar un fragmento de una de sus nuevas canciones que estarían próxima a estrenarse. En compañía de La Liendra, Altafulla interpretó un fragmento de una próxima colaboración que abordaría principalmente temas como el desamor y la tristeza después de una ruptura amorosa.