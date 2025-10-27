“Gracias por recordarme”: Nicolás Arrieta tras ser elegido para La Casa de los Famosos Colombia 2026

Colombia eligió a Nicolás Arrieta como el primer participante confirmado de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas celebraron su decisión.

Nicolás Arrieta habla sobre su ingreso a La Casa de los Famosos

Con un resultado del 52.70 %, Arrieta se convirtió en el primer participante elegido por el público que ingresará al famoso reality. Por esto, el influencer no tardó en hacer conocer su reacción ante la noticia ya que, por medio de sus redes sociales, ofreció un mensaje de agradecimiento hacia quienes votaron a su favor.

“Les agradezco por acordarse de mí… han sido tantos años. Yo llevo la mitad de mi vida haciendo contenido en internet y es mi lugar seguro. No esperé tener tanto apoyo porque cuando uno está apagado, estrellado y cuando uno pierde todo… no tiene nada más para perder”, explicó.

Así mismo, hizo énfasis en la importancia de “reponerse de las adversidades”, pues, en los días más recientes, manifestó que su situación económica actual lo ha llevado a poseer diferentes deudas y perder una importante cantidad de negocios y bienes muebles e inmuebles.

¿Quién es Nicolás Arrieta?

Nicolás Arrieta es uno de los creadores de contenido más recordados del internet, pues ha sido considerado como uno de los primeros “youtubers” y “streamers” en el país con una trayectoria de aproximadamente 16 años.

El bogotano, de 34 años, no solo ha obtenido una amplia fanaticada por su sentido del humor ya que su contenido también se ha viralizado a raíz de las diferentes polémicas en las que ha participado.

Algunas de estas son las denuncias que ha hecho contra presuntas estafas que han sido promocionadas principalmente por figuras públicas en Colombia.

Hijo del abogado y exenador Samuel Arrieta, Nicolás ha protagonizado algunos de los enfrentamientos más virales en redes con varias figuras públicas como Yeferson Cossio y La Liendra.