Karina García rompió el silencio sobre beso de Altafulla con Yuli en La Casa de los Famosos

Karina García decidió romper el silencio y referirse públicamente al beso protagonizado por su expareja, Andrés Altafulla, con la participante Yuli Ruiz en La Casa de los Famosos Colombia.

El momento, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ocurrió tras el regreso de Altafulla a la actual edición del reality, lo que generó una ola de comentarios entre los televidentes.

El barranquillero, reconocido por su estilo carismático, mostró desde su ingreso una actitud cercana y coqueta hacia Yuli Ruiz, con quien finalmente protagonizó un beso que encendió las redes sociales.

Beso entre Yuli Ruiz y Altafulla encendió las redes

Aunque muchos seguidores del programa interpretaron el acercamiento como un interés genuino entre ambos participantes, el contexto del beso también fue determinante.

Este beso ocurrió durante la denominada “semana de la tiranía”, una dinámica interna del reality en la que los concursantes deben cumplir retos asignados por el líder de turno, en este caso, Eidevin López.

RELACIONADO Karina García y Melissa Gate reaccionaron al regreso de Altafulla a La Casa de los Famosos

Según se conoció, el beso entre Altafulla y Yuli hizo parte de una de estas pruebas, lo que ha generado opiniones divididas: mientras algunos lo ven como una estrategia de juego, otros consideran que hay una conexión real entre los participantes.

Reacción de Karina García tras beso de Altafulla y Yuli

Frente a la polémica, Karina García se pronunció en el programa “Qué hay pa’ dañar”, transmitido a través de la aplicación del Canal RCN. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y fueron analizadas por usuarios en distintas plataformas digitales.

Él sabe lo que fue a hacer, él tiene un buen talento para cortejar a las mujeres, tiene un gran talento para prender la casa de la manera como él lo sabe hacer y pues... chévere, me parece chévere. Simplemente se movió la casa... y bien, expresó la modelo.

Aunque su respuesta fue aparentemente neutral, en redes sociales surgieron interpretaciones divididas. Algunos usuarios consideraron que sus palabras evidenciaron incomodidad o celos, mientras que otros destacaron su postura como madura frente a la situación.

Karina García y Altafulla mantuvieron una relación sentimental tras el final de la segunda temporada del reality. Sin embargo, su ruptura, que se dio hace algunos meses, no habría ocurrido en los mejores términos, lo que añade un matiz adicional a sus recientes declaraciones.

RELACIONADO Karina García reveló las tres razones de la infidelidad femenina

Además, algunos seguidores del programa han señalado que Yuli Ruiz tendría cercanía previa con Karina, lo que ha intensificado el debate en redes sociales y ha convertido el episodio en uno de los más comentados de la semana.