Posesiones, contacto físico y dolor: Ayda Valencia y sus experiencias paranormales más extremas

Ayda Valencia es una de las médiums más reconocidas en el territorio nacional por su participación en distintos formatos televisivos, sus predicciones y el don que afirma tener al poder ver, sentir y hablar con los seres del más allá.

Su papel en el recordado programa ‘Ellos están aquí’, del Canal RCN, la llevó a obtener una amplia cantidad de seguidores, quienes exaltan su trabajo y su capacidad para poder ver lo que otros no pueden.

En su más reciente participación en el podcast ‘Se siente Bien’, con el periodista Felipe Peña, Valencia no solo habló de cómo fue vivir desde pequeña rodeada de almas, sino también los contundentes impactos que esto generó en su familia y las experiencias más aterradoras que la llevaron a replantearse su camino como médium.

Ayda Valencia y sus amigos del más allá

La mujer reveló que durante su niñez fue una pequeña solitaria y diferente a los demás por lo que logró ser encontrada por “amigos imaginarios” que finalmente terminaron siendo almas que acudían a ella al ser vistas exclusivamente por la pequeña.

Gracias a dicho don de ver a los seres del más allá pudo conocer a su abuela fallecida. Incluso llegó a denominar el cementerio de su pueblo como “su parque de diversiones”.

Aunque durante su infancia no logró ser escuchada al encontrarse en un entorno conservador en donde lo diferente era considerado como algo negativo, su ingreso a la universidad generó un cambio rotundo ya que en ese lugar se percató de que su don la hacía diferente a los demás.

Un don generacional

Con el paso del tiempo, Ayda pudo manejar las apariciones que en varios momentos llegaron a aterrarla y hacerla vivir dentro de su propia película de terror.

Logró formar una familia con un médico escéptico que tuvo que vivir en carne propia las consecuencias de vivir rodeado de entidades paranormales para poder comprender a su esposa.

Lejos de parecer un hecho real, una noche de pesadilla fue el detonante para la mujer, quien se dio cuenta de que su hija también adoptó aquel don que en varias ocasiones la atormentó por noches enteras.

“Una noche, 3 de la mañana, los gritos de Juliana ‘Mami, mami’ desde la habitación. Salimos corriendo y efectivamente la puerta estaba sellada. Se llamó al vigilante, entre todos intentando tumbar la puerta y esa puerta parecía pegada con cemento. La niña adentro (...) sentí impotencia porque yo los sentía ahí adentro”, explicó.

Dicha situación fue un detonante en su vida, pues al otro día fue la primera vez en la que enfrentó a aquellas entidades para que no atormentaran a su familia y solo la buscaran a ella.

Pese a que la situación se tornó tranquila después del suceso, Ayda considera a su casa como un “portal ambulante” en donde las entidades caminan y habitan tranquilamente.

El contacto físico más doloroso para Ayda

Su paso por el programa ‘Ellos están aquí’ marcó un antes y un después en su vida, pues precisamente durante la grabación de uno de sus capítulos experimentó el dolor más aberrante que un ser humano pueda experimentar.

Durante su visita a un cementerio en Palmira, Valle, Valencia manifestó que logró sentir en carne propia lo que se considera como un empalamiento. Este término define un método histórico de tortura con el que el cuerpo humano es atravesado por una estaca, lanza o palo afilado por medio de la boca, recto o vagina.

Dicho dolor fue el que logró percibir Ayda por lo que aquel suceso la llevó a tener graves inconvenientes con su salud.

“Sentí yo un empalamiento (...) me entró algo, por el dolor me mandé la mano y trataba de gritar, pero me quedé sin aire. Yo agachada gritaba y miraba la puerta del cementerio, pero en el andén caí. Me recogió la ambulancia, no tenía frecuencia cardiaca, tensión arterial (...) fue horrible y fue el único día que pensé que me iba a retirar”.

Historias paranormales desde otros formatos

Valencia ha logrado captar su propia audiencia por medio de sus historias que ya se encuentran disponibles en varios libros de su autoría. Uno de estos se encuentra como manual dentro de la Escuela de Exorcistas en Colombia.

Actualmente, la mujer está trabajando en nuevas obras literarias, obras de teatro y una trilogía desde el séptimo arte con el que busca compartir detalles de su historia de vida con todo su público.