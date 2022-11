¿Cuánto mide Amparo Regino, la mujer más alta del Caribe?

Los días de Amparo Regino, la mujer considerada más alta del Caribe, empiezan a presentar varias situaciones que ya se convirtieron en normales luego que esta joven llame la atención por los lugares que pase.

Su presencia llama la atención de gran manera, especialmente a las mujeres, quienes no pueden ocultar su impresión al verla, pues la nacida en Soledad, Atlántico, tiene una estatura poco frecuente en las mujeres colombianas.

“Ya me acostumbré a que la gente me mire y hasta me digan cosas. Para mí eso es normal”, le dijo la mujer a El Tiempo.

Regino fácilmente se gana las miradas de todos los transeúntes con solo pasar por algún lugar. Según cuenta, es fiel hincha del Junior de Barranquilla y al momento en el que se dirige al estadio Metropolitano todos los asistentes quedan asombrados con su impresionante estatura.

“Hay unas que se ponen hasta celosas, como si yo les fuera a quitar al novio, me tuercen los ojos y miran feo”, expresó.

¿Cuánto mide Amparo Regino?

Para movilizarse en la ciudad usa transporte público comúnmente, pero sus 190 centímetros de estatura no le permiten desenvolverse tranquilamente como cualquier otra persona.

“Las piernas no me caben, en especial en esas busetas pequeñas. Por eso debo buscar el último puesto, aunque allí tampoco puedo estirarme”, aseguró al medio anteriormente mencionado.

De acuerdo a lo que contó, esta joven mujer decidió no usar zapatos de tacón casi nunca, pues prefiera la comodidad de los tenis. Además, dice que no necesita verse más alta en ningún caso de la vida.

De acuerdo con los estudios de los investigadores del Imperial College of London, quienes han analizado desde el año 2014 la estatura promedio de los hombres y las mujeres en todos los países del mundo, la estatura de Amparo Regino está completamente salida del molde de las colombianas teniendo en cuenta que miden en promedio 158 centímetros. En este aspecto, el país se posiciona como el 157 a nivel mundial.