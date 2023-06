Ana aceptó la relación entre Pedro y Ximena

Es que pasaron muchas cosas pero la más importante fue que la fiesta de Quique se salió de control y Katty apareció en un parque llena de morados en las piernas

Ana de Nadie continúa siendo la serie más vista por los colombianos en las noches y este jueves 22 de mayo nuevas escenas de importancia se vivieron en esta atrapante historia.

Por un lado, la fiesta organizada por Quique se salió de control. Sabiendo que debe intervenir, Camila buscó hablar a solas con Florencia, y asegurándole que Quique no es una buena persona, le pidió que se aleje antes que sea demasiado tarde.

Florencia entendió que Camila habla por su propia situación, decidió no ir a la fiesta, pero quedó preocupada al ver un video de Katy desplomándose en el suelo y ser llevada por Quique y dos muchachos hacia la cama.

Decidido a hablar con Florencia, Joaquín la busca en las redes para saber su ubicación, algo que Beto le advierte puede ser tomado a mal por la muchacha y acusarlo de acoso.

Florencia aclaró en su live que su decisión de no ir a la fiesta no fue por cobardía sino porque alguien cercano le hizo darse cuenta de que Quique no le conviene, e invitó a sus seguidores a encontrarla en el centro comercial para continuar con su live.

Horacio y Adelaida se apoyaron ante la preocupación mutua de la citación de la fiscalía que deben atender al otro día, y con enfado, Horacio culpa a Cortés de tenerlos en esta situación.

Por otro lado, Pedro fue sorprendido por Horacio quien, usando el dolor de la ausencia de Benjamín, lo invitó a jugar golf al club, invitación que el joven recibió al inicio con aprensión, pero Ximena lo convenció de aceptar, sorprendiéndola al despedirse de ella con un beso en la boca frente a su familia.

Finalmente, Pedro y Ana tuvieron una seria conversación acerca de su relación con Ximena y su mamá se mostró encantada por su nuevo intento en el amor. Sin embargo, la reacción de Horacio fue completamente distinta y se negó a que su hijo compartiera con Ximena.