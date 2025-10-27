CANAL RCN
¡Conmoción! Recordada actriz de ‘Rebelde’ anunció su embarazo

La reconocida artista sorprendió al mundo del espectáculo al confirmar su segundo embarazo.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
09:11 p. m.
El mundo del entretenimiento se ha visto impactado tras la confirmación del segundo embarazo de una de las actrices más recordadas y queridas de México, quien obtuvo su gran éxito a partir de su participación en la famosa telenovela ‘Rebelde’.

Actriz de Rebelde embarazada

En esta oportunidad, se trata de Dulce María, quien, en las horas más recientes, hizo oficial su segundo embarazo al posar para la revista Marie Claire y revelar fotografías inéditas de su avanzado estado de gestación en su cuenta oficial de Instagram.

El post ya ha generado todo tipo de reacciones en internet ya que cientos de internautas recordaron con nostalgia los inicios actorales y musicales de la mujer, quien actualmente tiene una pequeña de casi cinco años.

La mexicana, de 39 años, tuvo la oportunidad de revelar, en exclusiva para la revista internacional, la gran novedad al confesar que su nuevo embarazo la “tomó por sorpresa”, pues llegó a considerar que después de los 40 no iba a tener más hijos.

No obstante, los síntomas no tardaron en aparecer ya que la intérprete de ‘Este corazón’ explicó relacionar algunas sensaciones como debilidad y temblores corporales con cansancio extremo. Sin embargo, después de varias semanas, decidió realizarse la prueba de embarazado que salió positiva.

“Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, explicó la artista para la revista Marie Claire.

Aunque reveló que se encuentra trabajando en la producción de nuevas canciones, explicó que su prioridad actual se centra en el cuidado y bienestar de su bebé por encima de sus compromisos laborales.

Reacciones al embarazo de Dulce María

Por supuesto, la novedad ha generado gran impacto entre sus más fieles fanáticos y demás estrellas internacionales, pues en contados minutos la publicación ya cuenta con más de noventa mil impresiones.

Aunque Dulce María reveló que posee una gran variedad de proyectos musicales, explicó que se encuentra en reposo ya que tuvo que “detenerse por completo” para cuidar su salud y el proceso de gestación de su bebé.

